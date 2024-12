Ne manquez pas la pluie d'étoiles filantes des Géminides qui illuminera le ciel dans la nuit du 13 au 14 décembre

À l’approche de Noël, ne manquez pas la spectaculaire pluie d’étoiles filantes des Géminides. L’occasion de faire des vœux lors d’une soirée magique.

Vous aimez passer vos soirées à regarder les étoiles ? Ce nouvel événement astronomique est fait pour vous ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les pluies d’étoiles filantes n’ont pas lieu uniquement en été. En hiver, il est également possible d’en prendre plein les yeux. Alors à l’approche de Noël, quoi de mieux que de passer une soirée magique à faire des vœux en regardant les étoiles ?

Crédit photo : iStock

La pluie d’étoiles filantes des Géminides va illuminer le ciel dans quelques jours. Les débris, qui entreront en contact avec l’atmosphère terrestre et se désintégreront sous nos yeux, sont issus de l’astéroïde 3200 Phaeton, en orbite autour du Soleil. Cet événement astronomique se produit chaque année au mois de décembre.

150 étoiles filantes par heure

Cette année, il est possible d’observer la pluie d’étoiles filantes des Géminides du 4 au 17 décembre. Selon Les Numériques, le pic d’activité aura lieu dans la nuit du 13 au 14 décembre. Cette nuit-là, il sera possible de voir jusqu’à 150 étoiles filantes par heure. Ces dernières seront particulièrement visibles puisqu’elles ont la capacité de se déplacer plus lentement que les autres, à 35 km/s, et sont plus lumineuses, voire colorées.

Crédit photo : iStock

Cependant, la pleine Lune pourrait gêner notre visibilité. Pour bien voir les étoiles, il est recommandé de s’éloigner de la pollution lumineuse et de choisir une zone sombre et bien dégagée. Installez-vous confortablement et n’oubliez pas d’apporter des vêtements chauds et des couvertures pour ne pas avoir froid. Laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité, regardez en direction de la constellation des Gémeaux, au-dessus de l’horizon. Cette année, le 13 décembre tombe un vendredi : vous aurez peut-être encore plus de chance que vos vœux se réalisent !