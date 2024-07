La rare pluie d'étoiles filantes des Delta Aquarides va illuminer le ciel dans la nuit du 30 au 31 juillet

La somptueuse pluie d’étoiles filantes des Delta Aquarides pourra être observée dans le ciel dans quelques jours. Un spectacle à ne pas manquer puisqu’il survient tous les cinq ans.

L’été est là et les occasions ne manquent pas pour passer du temps dehors et regarder les étoiles. Cela tombe bien : un phénomène astronomique à ne pas manquer va survenir dans les prochains jours. Il s’agit de la pluie d’étoiles filantes des Delta Aquarides, qui apparaît dans le ciel durant les mois les plus chauds de l’année, entre juillet et août.

Crédit photo : iStock

Cette année, la période d’observation de cette pluie de météores aura lieu entre le 12 juillet et le 23 août. Son pic d’activité surviendra dans la nuit du 30 au 31 juillet, une date à ne pas manquer si vous voulez voir un grand nombre d’étoiles filantes.

Une pluie d’étoiles filantes rare

Ces météores sont des débris de la comète 96P Machholz, qui est en orbite autour du Soleil et qui parvient jusqu’à la Terre tous les cinq ans. Lorsque ces débris entrent en contact avec l’atmosphère terrestre, ils se désintègrent et deviennent des étoiles filantes.

Crédit photo : iStock

Cette pluie de météores sera visible partout en France. Les sudistes auront un peu plus de chance car l’hémisphère sud sera plus favorable à l’observation des étoiles puisque celles-ci y seront plus lumineuses. Pour observer le spectacle, regardez en direction de la constellation du Verseau et choisissez un endroit dégagé et éloigné de toute pollution lumineuse. Prenez quelques affaires chaudes, installez-vous bien et n’oubliez pas de faire un vœu.