Ce soir, ne manquez pas l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes de l'année

L’année 2025 commence avec une très belle pluie d’étoiles filantes : jusqu’à 120 météores pourront être observés par heure cette nuit. Un spectacle à ne pas manquer.

La première pluie d’étoiles filantes de l’année aura lieu ce soir, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 janvier. Il s’agit de la pluie des Quadrantides, un phénomène astronomique que l’on retrouve chaque année lorsque les débris de l’astéroïde 2003 EH1 entrent en contact avec l’atmosphère terrestre.

Crédit photo : iStock

Selon des propos de la NASA relayés par Actu, il s’agit de “l’une des meilleures pluies d’étoiles filantes de l’année”. En effet, le spectacle s’annonce grandiose : comptez jusqu’à 120 étoiles filantes par heure lors du pic d’activité qui aura lieu cette nuit.

Une magnifique pluie d’étoiles filantes

Pour ne pas manquer ce spectacle et voir le plus d’étoiles filantes possible, il est conseillé de regarder vers le nord-est dès la tombée de la nuit, aux alentours de 20h. Éloignez-vous de la pollution lumineuse et optez pour un endroit où le ciel est dégagé. Couvrez-vous de vêtements chauds et laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité pendant au moins 30 minutes.

Crédit photo : iStock

Contrairement aux conditions de la pluie d’étoiles filantes des Géminides en décembre dernier, la Lune ne sera cette fois pas un problème pour regarder le ciel. Cependant, vous ne pourrez voir des étoiles filantes qu’à condition que le ciel soit dégagé. Aujourd’hui, des nuages devraient couvrir une partie de la France, sauf dans les régions du nord et d’une partie de l’est qui devraient être épargnées. Pour profiter du spectacle, levez les yeux vers le ciel et faites un vœu !