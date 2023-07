Léon Gautier, le dernier survivant français du Débarquement en Normandie, est mort à 100 ans

La France vient de perdre l'un de ses héros : Léon Gautier était connu pour être l'un des Français à avoir participé au Débarquement en Normande, lors de la Seconde Guerre Mondiale. Il était le seul survivant de son iconique commando.

Le 6 juin 1944 est une date gravée dans l'Histoire, et pour cause : c'est celle du Débarquement en Normandie, menée par les Américains pour contrer le joug nazi. Une journée noire reprise de nombreuses fois au cinéma depuis et dont nous avons tous entendu parler : saviez-vous pour autant que tout un commando de Français y avait participé ?

Léon Gautier en faisait partie et est était d'ailleurs connu pour être le dernier survivant des 177 Français à avoir fait le Débarquement, ces dernières années. Après plusieurs nuits d'hospitalisation, son décès a malheureusement été confirmé à Caen à l'âge de 100 ans.

Crédit photo : Alain Le Pape via Wikipedia

Un modèle d'engagement

Quand la guerre a été déclarée, Léon Gautier n'avait que 17 ans et il n'aimait pas spécialement les Allemands, après la sordide expérience de la Première Guerre Mondiale partagée par sa famille. "J'étais patriote, on sortait de la première guerre mondiale, on ne pensait pas du bien des Allemands, on les appelait les Boches. Mon père, mon grand-père, étaient des anciens de la première guerre mondiale, on avait la haine des Allemands, pas que d'Hitler.", déclarait-il.

Il décida alors de s'engager dans les forces armées, celles des fusiliers marins. En février 1940, il fait partie des derniers militaires français à quitter le pays, juste avant l'occupation. Il arrive finalement près de Liverpool, en Angleterre, pour rejoindre l'armée locale édifiée par le général De Gaulle.

Trois ans plus tard et après de nombreuses missions, il intègre finalement le commando Kieffer, rattaché aux Anglais et composé de soldats français. Leur mission ? Participer au Débarquement en Normandie et reprendre un maximum de terres françaises. Malgré les risques extrêmes, tous les soldats du commando sont partis en mission. Seulement 24 hommes n'ont pas fini blessé ou tué sur les 177 soldats de l'équipe.

Crédit photo : Wikipedia

"La paix, il faut tout faire pour la garder"

Après la Guerre, Léon Gautier a finalement mis du temps… à trouver sa voie dans la société. En France, la réintégration à la vie civile fut difficile, si bien qu'il repartit finalement pour le Royaume-Uni y passer de longues années, profitant d'excellentes relations avec les Anglais et devenant chef d'atelier.

Dans les années 90, le héros de guerre reviendra finalement en France, à Ouistreham, en Normandie, pour y passer sa retraite avec sa femme. Ces dernières années, Léon Gautier était devenu un véritable symbole du Débarquement, présent aux différentes commémorations. Et surtout, le Français a su enterrer la hache de guerre malgré sa colère initiale contre les Allemands, comme il le déclarait à France 3 :

"La paix, il faut tout faire pour la garder. Il y a des pères de famille qui meurent, des veuves et des enfants qui pleurent, des mères qui pleurent leur fils. La guerre, c'est pas beau, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Faut pas oublier que l'ennemi vit la même chose. Ils ont des familles, eux aussi. La guerre, c'est tuer des gens. Et tuer des gens, ce n'est pas un plaisir. Moi, quand ils se rendaient, j'étais content."

Il s'affichait ainsi en photo avec son ami allemand Johannes Borner, une réunion forcément forte compte tenu de son vécu militaire. Un exemple pour beaucoup !