Classé parmi “Les Plus Beaux Villages de France”, ce village normand a un charme irrésistible !

Situé à deux heures de Paris, un village normand promet une escapade hors du temps à couper le souffle grâce à son décor urbain, son architecture et son authenticité.

Avec le week-end de Pâques et les vacances de printemps qui battent leur plein, c’est le moment idéal pour s’offrir une escapade de quelques jours dans des endroits méconnus des touristes. En Normandie, il existe un village classé parmi “Les Plus Beaux Villages de France” qui n’a rien à envier aux autres. Partez à la découverte du Bec-Hellouin, situé à 40 minutes de Rouen en voiture.

Ce bourg normand, situé dans l’Eure, vous immergera au cœur d’un décor ancestral et bourré de charme en coup d'œil. Bien évidemment, on vous conseille de jeter bien plus qu’un coup d'œil et d’y passer quelques jours, le temps d’un week-end pour profiter de ses alentours.

Considéré comme “la petite soeur” de Giverny, Le Bec-Hellouin est une destination de choix séduit ses visiteurs pour sa beauté hors norme. Ce qui fait le charme du village, ce sont surtout ses sublimes maisons à colombages qui vous plongent au coeur d’une architecture traditionnelle de la région. Quand le printemps pointe le bout de son nez, les couleurs embellissent encore plus le décor.

Crédit photo : Le Bec-Hellouin

Avec ses bocages, ses pommiers et ses nombreux balcons fleuris, le village de Le Bec-Hellouin vous offre la possibilité de vous reconnecter avec la nature tout en découvrant des monuments ancestraux. Dans un premier temps, il vous sera possible de découvrir les ruelles uniques et typiques du village, avec lesquelles, les maisons colorées à colombages accompagneront votre promenade matinale.

Une histoire forte avec la religion chrétienne

Par ailleurs, il vous sera impossible de ne pas visiter l'abbaye Notre-Dame du Bec, un monument incontournable du village. Situé au centre du village, cet emblème construit au XIe siècle, est aujourd'hui symbolique dans l'histoire religieuse de la région normande. En effet, Le Bec-Hellouin fut longtemps un pôle religieux très influent grâce à son abbaye bénédictine fondée au XIe siècle.

Crédit photo : Le Bec-Hellouin

Fondée aux alentours de 1034 par un chevalier du comte de Brionne, un dénommé Hellouin (ou Herluin), l’Abbaye du Bec est devenue rapidement un centre important de la chrétienté. En plus de l’abbaye, il y a également l’église Saint-André, érigée en 1039, et le monastère Sainte-Françoise Romaine, construit en 1950.

Crédit photo : Le Bec-Hellouin

Enfin, afin de parfaire votre séjour, vous pourrez jouir de randonnées et de promenades nichées dans la nature. En effet, localisée aux côtés de la vallée du Bec, vous pourrez découvrir toute la beauté de celle-ci au travers de somptueux paysages verdoyants. Il vous sera également possible de vous rendre auprès du ruisseau du bec, apportant davantage de magie et d'authenticité à votre voyage. En quelques mots, se rendre à Le Bec-Hellouin, c'est mettre tout en pause et savourer ce temps de repos bien mérité.