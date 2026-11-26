En 1942, un cargo a coulé alors qu’il transportait une cargaison de 100 tonnes de pièces d’argent. Des années plus tard, le trésor a été récupéré.

En novembre 1942, le SS City of Cairo a coulé au fond de l’Atlantique. Ce navire transportait 296 personnes ainsi qu’une cargaison comprenant 100 tonnes de pièces d’argent. Ces roupies d’argent étaient transportées de l'Inde vers l’Angleterre pour l’effort de guerre.

Cependant, le bateau a été coulé par un sous-marin allemand lors de la Seconde Guerre mondiale. L’épave a coulé à plus de 5 150 mètres sous la surface de l’eau et est restée introuvable jusqu’en 2011.

À la recherche de l’épave

Cette année-là, le Deep Ocean Search a décidé de partir à sa recherche. Pour cela, l’organisation basée à Maurice spécialisée dans la recherche et la récupération d’épaves en eaux très profondes a utilisé un robot sous-marin de la taille d’une voiture.

Lors des premières recherches, le robot a repéré un objet anormal sur ses radars. À l’aide du véhicule télécommandé, l’équipe a pu localiser l’épave du SS City of Cairo ainsi que sa cargaison, restée au fond de l’océan. Une autre société, Odyssey Marine, a également réussi à remonter 61 tonnes de lingots d'argent d'un cargo torpillé par un sous-marin allemand.

Des pièces d’argent à 5 150 mètres de profondeur

Le Deep Ocean Search a réussi à remonter plusieurs dizaines de tonnes de pièces d’argent, à une profondeur de 5 150 mètres. La société a alors battu le record mondial de la récupération de cargaison la plus profonde d’une épave. En plus des pièces d’argent, l’hélice d’une des torpilles qui a coulé le navire a été retrouvée. D’autres découvertes monétaires sous-marines sont bien plus anciennes, comme ces pièces romaines découvertes en Sardaigne.

Crédit photo : Deep Ocean Search

Cette opération s’est achevée en septembre 2013. Les pièces ont été remises au gouvernement britannique. Elles ont ensuite été fondues et l’argent a été vendu.

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Un trésor à 50 millions de dollars

Selon CNN, la société Deep Ocean Search a reçu un pourcentage du produit de la vente, dont le montant n’a pas été divulgué. Une bonne nouvelle pour la société qui, lors d’un sauvetage précédent, a récupéré un trésor de 43 millions de dollars avant de tout perdre devant la justice.

100 tonnes d’argent vaudraient environ 50 millions de dollars, ce qui laisse imaginer le montant global du trésor.