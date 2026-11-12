En 1942, un croiseur britannique coule dans l'Arctique avec 465 lingots d'or : 39 ans plus tard, des plongeurs découpent sa coque pour aller chercher un trésor estimé à 45 millions de livres

Attaqué par un sous-marin allemand en pleine Seconde Guerre mondiale, un navire britannique a coulé dans l’Arctique, emportant avec lui des lingots d’or. Le trésor a été retrouvé 39 ans plus tard.

Avis aux passionnés d’histoire : alors que la Seconde Guerre mondiale battait son plein, un croiseur britannique a coulé dans les eaux de l’Arctique après avoir été attaqué par un sous-marin ennemi.

Ce n’est que 39 ans plus tard que la cargaison de lingots d’or qu’il transportait a été découverte. Un trésor qui fait écho à celui du galion San José.

Un navire britannique transportant des lingots d’or coule en 1942

Tout a commencé le 28 avril 1942, rapporte le site Upworthy. Ce jour-là, le HMS Edinburgh a quitté Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie, pour rejoindre l’Islande via l’océan Arctique.

Le navire de guerre de la Royal Navy avait à son bord 465 lingots d’or soviétique. Ces barres étaient destinées à payer les équipements militaires fournis par les Américains à l’URSS.

Crédit Photo : Imperial War Museum

Le hic ? Le bateau a été pris pour cible par le sous-marin allemand U-456. Et celui-ci ne lui a laissé aucune chance : il lui a tiré deux torpilles, ce qui a gravement endommagé le croiseur anglais.

Face à cette situation, des navires britanniques sont venus lui porter secours. Pour ce faire, ils ont remorqué le HMS Edinburgh afin de le ramener au port. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, puisque le 1er mai 1942, les Allemands ont porté une nouvelle attaque.

Les Alliés n’ont alors pas eu d’autre choix que de couler leur propre bâtiment pour qu’il ne tombe pas aux mains des ennemis. Le HMS Edinburgh s’est enfoncé dans la mer de Barents, emportant sa précieuse cargaison. D’autres vestiges de la Seconde Guerre mondiale ont refait surface, comme cette machine Enigma retrouvée en Baltique par des plongeurs.

Le trésor est retrouvé 39 ans plus tard

En 1954, un projet de récupération du trésor a été mis en place, mais il n’a pas abouti, par manque de moyens. Il faut dire que l’épave reposait à un endroit inconnu et avait été classée comme sépulture de guerre.

Vers la fin des années 1970, le chasseur de trésors britannique Keith Jessop s’est lancé à la recherche du fameux butin avec le soutien d’un consortium germano-britannique. Un accord a ensuite été signé entre le spécialiste et le gouvernement britannique.

Crédit Photo : Tim Sheerman-Chase

Dans les grandes lignes, le consortium devait toucher 45 % de la valeur de l’or qu’il parviendrait à récupérer. Pendant des années, cet expert a rassemblé une liste d’indices possibles pour retrouver le navire. Au printemps 1981, il a enfin pu délimiter une zone à explorer. Et ce dernier avait vu juste.

Le 14 mai, de puissants sonars et sondeurs ont détecté une épave sur le fond marin. Un robot a été envoyé à 244 mètres de profondeur pour l'examiner de plus près. Bingo : il s’agissait bel et bien du HMS Edinburgh.

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Deux opérations nécessaires pour récupérer le butin

Extraire les lingots d’or n’a pas été une partie de plaisir. Les plongeurs ont été contraints de découper une ouverture dans la coque blindée du navire pour accéder à la salle où se trouvait l’or.

Au total, cette opération a duré environ un mois. Sur les 465 lingots transportés à bord, 431 ont été remontés à la surface lors de cette première expédition. Chacun pesait alors 10,4 kilos.

Une seconde opération a été menée en 1986. Celle-ci a permis d’en récupérer 29 autres. Depuis, cinq lingots d’or seraient donc toujours au fond de l’eau et n’auraient jamais été retrouvés.

De son côté, le consortium a récupéré 161 lingots. Le reste a été partagé entre l’Union soviétique et le ministère britannique du Commerce. À l’époque, la valeur totale du magot était estimée à environ 45 millions de livres.

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