Un “portail menant vers l'enfer” découvert dans une grotte à Jérusalem

Depuis quatorze ans à Jérusalem, des chercheurs israéliens mènent des recherches dans une grotte où ils ont découvert “un accès possible vers l’enfer”.

C’est au coeur des collines de Jérusalem, en Israël, que l’on trouve la grotte de Te’omim, un site de recueillement païen vieux de deux millénaires. Source de légende et théâtre de faits historiques avérés, la grotte, qui comprend des cavernes et une source naturelle, est très prisée des touristes.

Crédit photo : Capture d'écran Quantend

Elle est notamment connue pour avoir servi de cachette aux rebelles juifs durant la révolte de bar Kokhba, au IIème siècle. C’est donc avec une curiosité extrême que des chercheurs de l’université hébraïque de Jérusalem et de l’université Bar-Ilan de Tel Aviv se sont mis à fouiller l’endroit en 2009.

En quatorze années de fouilles, ils ont découvert de nombreux artefacts, dont 120 lampes à huile intactes, des armes, des pièces de monnaie, des vases et trois crânes humains. La disposition des lampes et des crânes indiquait alors l’existence d’un rituel.

Un site nécromancien vieux de deux millénaires

En effet, les archéologues ont affirmé que des cérémonies de nécromancie avaient lieu dans la grotte de Te’omim, qui servait alors de temple, lors de l’Antiquité tardive. Ils ont relevé que les lampes à huile, les coupes et vases en céramique et en verre, la tête de hache et les poignards servaient à des pratiques de sorcelleries et de magie.

Pour ces païens de l’Antiquité, ces grottes comme celle de Te’omim étaient considérées comme des possibles portails vers l’enfer : “Leur but était de prédire le futur et d’évoquer les esprits des morts”, indique le rapport publié par la Harvard Theological Review.

Avec tout ce qu’ils ont découvert, les archéologues ont réfléchi à une théorie : “Nous faisons l’hypothèse que les cérémonies de culte consistaient à déposer des lampes pour les forces chtoniennes (forces liées à l’enfer, ndlr), et que cela faisait partie de rituels menés dans la grotte pour ressusciter les morts et prédire l’avenir”.

En outre, ils ont aussi indiqué qu’ils ont découvert l’existence d’un puits profond, ainsi qu’une source d’eau ayant creusé un bassin taillé dans la pierre. Ces deux éléments, selon les croyances de l’époque, faisaient office d’accès vers l’enfer.