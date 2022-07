Il explore une grotte en France et se retrouve coincé, sa vidéo angoissante affole le web

Vous aimez l’aventure ? Valentin Noyon, passionné de spéléologie, part à la découverte des grottes de France et se filme sur TikTok.

Avis aux amateurs d’aventures et de sensations fortes, ce tiktokeur partage sur la Toile ses expéditions insolites dans des grottes de France. Valentin Noyon, passionné de spéléologie, part à la découverte de nombreuses grottes et cavités en France.

Équipé de lampes torches, batteries, téléphone, cordes et montre connectée, le jeune homme se filme à chacune de ses expéditions et partage ses expérience sur TikTok. Des vidéos qui peuvent surprendre certains internautes et terrifier les plus claustrophobes.

La star des grottes de France

Ainsi, avec ses 174 000 abonnés sur TikTok, il partage ses plus belles découvertes de cavités, les eaux turquoises qu’il découvre, les couleurs des pierres inédites, mais également ses moments de frayeurs. Dans plusieurs de ses vidéos, le jeune homme se filme alors qu’il est coincé dans des cavités et qu’il décide de rebrousser chemin.

Des situations stressantes qui cumulent parfois plus de 200 000 vues sur la Toile. Bien entendu, pour la sécurité de tous les internautes, Valentin Noyon, ne partage pas la localisation exacte des lieux qu’il découvre. Le jeune homme sensibilise également sur les risques de ces expéditions et des consignes de sécurité à respecter. Des vidéos insolites qui ont de quoi divertir !