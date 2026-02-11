Un squelette de «géant» retrouvé au milieu corps mutilés dans une fosse en Angleterre

En Angleterre, des archéologues ont découvert une fosse viking datant du 9ème siècle. À l’intérieur se trouvaient des morceaux de corps mutilés ainsi qu’un “géant” aux dimensions impressionnantes pour l’époque.

Des scientifiques ont fait une importante découverte en Angleterre, sur les hauteurs de Wandlebury, près de Cambridge. Des fouilles ont été menées pour permettre à des étudiants en archéologie de s’exercer, et ces derniers ont fait une découverte majeure. Ils ont trouvé une fosse humaine datant du 9ème siècle, durant la colonisation des vikings en Angleterre.

Cette fosse mesure 4 mètres de long sur 1 mètre de large. À l’intérieur, les archéologues ont trouvé des corps décapités et des ossements disloqués. Si certains squelettes étaient complets, d’autres étaient en morceaux. Ils ont remarqué des signes nets de décapitation ainsi que des membres sectionnés. Les coups auraient été réalisés par des armes tranchantes. Une découverte semblable à celle de ces artefacts vikings parfaitement conservés en Norvège.

Une grande violence

Ces ossements humains auraient appartenu à au moins 10 personnes et témoignent de la violence qui existait dans le pays. Aucun mobilier funéraire n’a été retrouvé, ce qui signifie que les individus ont été exécutés et jetés dans la fosse. Selon les experts, il pourrait s’agir d’une exécution de masse.

Crédit photo : Cambridge University

“Il se peut que certains membres désarticulés aient été exposés comme trophées, puis rassemblés et enterrés avec les personnes exécutées ou autrement abattues. Ces membres étaient peut-être en état de décomposition avancée et se désagrégeaient littéralement lorsqu’ils ont été jetés dans la fosse”, a indiqué Oscar Aldred, archéologue à l’Université de Cambridge, à Slate.

Au 9ème siècle, les tensions entre les anglo-saxons et les vikings étaient très fortes. Ainsi, ces personnes ont peut-être été tuées pour des raisons politiques ou territoriales.

Un “géant” retrouvé

Mais ce n’est pas tout. Un squelette aux dimensions impressionnantes pour l’époque a également été retrouvé dans cette fosse. Selon Science & Vie, il s’agissait d’un homme âgé de 17 à 24 ans au moment de sa mort qui mesurait 1,95 mètre, soit près de 25 centimètres au-dessus de la moyenne masculine au 9ème siècle.

Crédit photo : Cambridge University

Fait encore plus particulier, l’homme avait subi une opération chirurgicale au niveau du cerveau puisque son crâne était ouvert. Une découverte qui soulève des interrogations sur les connaissances médicales des vikings à cette époque.

Des analyses supplémentaires sur l’ADN des individus et la qualité du sol vont être menées afin d’en savoir plus sur les personnes retrouvées.