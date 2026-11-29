En 1822, un navire marchand chinois a sombré avec son trésor en mer de Chine méridionale. Sa précieuse cargaison a été retrouvée 177 ans plus tard.

Focus aujourd’hui sur la mise au jour d’une impressionnante collection d’objets en porcelaine en très bon état découverte plus d’un siècle après un naufrage au large de l’Indonésie.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce trésor n’a pas manqué de susciter la controverse quant à la restitution des artefacts.

Un navire chinois sombre et fait de nombreuses victimes

Cette histoire commence le 6 février 1822. Ce jour-là, le Tek Sing, une jonque marchande chinoise, navigue vers Batavia, l’actuelle Jakarta (Indonésie).

Il transporte près de 1 800 personnes, dont environ 1 600 migrants chinois et 200 membres de l’équipage, ainsi qu’une cargaison de porcelaines chinoises et d'autres objets et denrées destinés au commerce.

Crédit Photo : Chen Xia/GT

Sur la route, le navire emprunte le détroit de Gaspar, en mer de Chine méridionale, au large des îles indonésiennes de Bangka et Belitung, et heurte un récif, avant de sombrer en moins d’une heure.

Le bilan est dramatique : le naufrage fait environ 1 600 victimes, selon les estimations. On dénombre seulement 208 survivants. Le Tek Sing sera par la suite surnommé le « Titanic de l’Est », en raison du nombre de morts.

Son épave abritait la plus grande collection de porcelaine

Ce n’est que 177 ans plus tard, le 12 mai 1999, que l'épave du navire est retrouvée à environ 30 mètres de profondeur au large de Belitung, par le Britannique Mike Hatcher, explorateur et chasseur de trésors.

Au total, son équipe remonte 350 000 pièces en porcelaine à la surface. Contre toute attente, elles sont presque intactes. Parmi les objets figurait de la vaisselle décorée de motifs bleus et blancs : des bols, des assiettes, des tasses ou encore des théières.

Cette incroyable découverte lui vaut le record de la plus importante récupération de porcelaine jamais réalisée sur une épave.

La cargaison est par la suite vendue aux enchères chez Nagel, à Stuttgart, en Allemagne. Répartis en 16 100 lots, les vestiges en céramique sont adjugés entre le 17 et le 25 novembre 2000. La vente totale rapporte 22,4 millions de marks allemands (environ 11,5 millions d’euros).

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L’Indonésie réclame le trésor

Le hic ? Cette transaction ne plait pas du tout aux autorités indonésiennes, qui estiment que la collection appartient à l’Indonésie, explique Asia News Network.

Crédit Photo : Australian Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications and the Art

En 2001, environ 70 000 pièces en porcelaine sont restituées à ce pays d'Asie du Sud-Est, après avoir été saisies par les douanes australiennes. Une nouvelle restitution a lieu en août 2022, avec 333 objets supplémentaires. La question de la restitution s’est aussi posée pour le trésor remonté par Odyssey, que la justice a ordonné de rendre à l’Espagne.