Voici combien d'argent vont gagner les astronautes restés coincés 9 mois dans l'espace

Coincés à bord de l’ISS pendant 278 jours alors qu’ils ne devaient rester que 8 jours, Butch Wilmore et Suni Williams sont enfin rentrés sur Terre. Une prolongation forcée de leur mission qui suscite des interrogations concernant des potentielles indemnités supplémentaires.

Leur cauchemar a enfin connu un heureux dénouement. Ce mardi 18 mars, Butch Wilmore et Suni Williams sont enfin revenus sur Terre après être restés 278 jours en orbite au lieu des 8 jours prévus dans leur mission. S’ils devront suivre un programme de réentraînement physique de 45 jours, les deux astronautes n’auront pas forcément le droit à des indemnités spéciales pour ce séjour prolongé.

Crédit photo : NASA

En effet, comme l’indique le New York Times, les deux astronautes, en tant qu’employés du gouvernement, étaient en déplacement professionnel. En raison de leur impossibilité de quitter leur lieu de travail, Butch Wilmore et Suni Williams ne percevront aucune heure supplémentaire, ni primes pour les jours fériés et les week-end.

Une mission à temps plein sans primes ni indemnités supplémentaires

Ils sont rémunérés dans le cadre de leur mission qui implique, au départ, d’être disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Tous leurs frais, que ce soit le transport, l’hébergement et les repas, sont pris en charge. Pour vivre cela, les deux astronautes sont donc payés de façon forfaitaire, en plus de leur salaire. Une allocation qui s’élève à hauteur de 5 dollars par jour (soit environ 4,60 euros) selon Jimi Russell, porte-parole de la Direction des opérations spatiales de la NASA.

Crédit photo : NASA

D’après la NASA, Suni Williams et Butch Wilmore perçoivent un salaire annuel d’environ 152 258 dollars (soit 140 329 euros), soit environ 12 688 dollars par mois (11 694 euros). À cela s’est ajouté un supplément de 1 430 dollars (1 317 euros) pour les jours supplémentaires passés dans l’espace. De quoi compenser légèrement les effets indésirables, notamment sur leur santé, de ce séjour prolongé dans l'espace.