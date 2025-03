Cet hôtel propose un voyage dans les étoiles à ses clients avec des professionnels de la NASA

Un établissement a fait le pari fou de proposer une activité inédite et cosmique à ses clients : admirer la Voie lactée, mais pas seulement. Explications.

Besoin d’évasion ? Et si l’on vous disait qu’il était possible de découvrir l’univers lors de vos prochaines vacances ? En tout cas, c’est ce que propose un établissement d’exception sur l’Atoll de Shaviyani, aux Maldives. Le Sirru Fen Fushi - Private Lagoon Resort a choisi de se différencier avec une activité unique : faire découvrir à ses visiteurs la beauté de la Voie lactée.

Comment ? Lors de soirées de ciel dégagé, l’hôtel propose à ses clients de se rendre sur l’une de ses plateformes qui assure une vue imprenable sur l’océan Indien, à la nuit tombée, le Sirru Fen Fushi Private Lagoon Resort propose un cours d’astronomie, donné par un spécialiste, afin d’admirer au télescope les étoiles, la lune et différentes planètes. Une expérience hors du temps qui allie découverte, apprentissage et magie.



Crédit : IStock

Une immersion dans l'univers depuis une île privée

En décembre dernier, à l’occasion des fêtes de fin d’année, l’établissement avait même accueilli des astronautes de la NASA pour un Noël stellaire en collaboration avec SpaceCat Astrotourism. Ainsi, les clients ont pu profiter d’un moment unique en compagnie de l'astronaute retraité de la NASA Dominic A. Antonelli et l'astronaute analogique Anisa Qureshi pour admirer l’univers sous l’un des ciels les plus purs et les moins pollués de la planète. Un évènement qui fait de l’établissement la destination de rêve pour les passionnés d'astronomie et tous ceux qui aspirent à une connexion plus profonde avec le cosmos.

Crédit : SirruFenFushi-PrivateLagoonResort

Une découverte rendue possible notamment grâce à SpaceCat Astrotourism, le premier prestataire de services de tourisme astronomique aux Maldives. Leur mission est simple : faire découvrir les merveilles de l'univers à travers une gamme d'expériences uniques et immersives, dans la région des Maldives et dans plusieurs établissements. De quoi offrir aux touristes une direction plus astrale à leur séjour sous les tropiques. Fascinant ! Alors, envie de viser la lune et découvrir les étoiles ?



Crédit : SirruFenFushi-PrivateLagoonResort