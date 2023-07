Vous ne rêvez pas : ce médicament futuriste permet de faire repousser les dents

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la science fait de sacrés gros progrès et sur des points auxquels on ne s'attendait pas forcément. En l'occurrence, il s'agit ici d'un médicament qui serait capable de faire pousser des… dents.

Un médicament potentiellement révolutionnaire ?

On n'arrête plus le progrès. Alors qu'Elon Musk cherche à tout prix à implanter des puces dans le cerveau humain et que les membres humains peuvent désormais être remplacés par des versions robotiques, la dentition est elle aussi passée au crible par des scientifiques… qui pourraient bien tenir la perle rare.

En effet, les chercheurs de l'université d'Osaka, au Japon, travaillent actuellement sur un médicament capable de faire repousser les dents humaines. Ou plutôt de les faire pousser tout court, puisque le traitement s'applique avant tout aux personnes atteintes d'agénésie dentaire, une maladie congénitale qui se manifeste par l'absence d'une ou de plusieurs dents.

Crédit image : iStock

Rendez-vous (peut-être) en 2030

Évidemment, le chemin est encore long avant de voir arriver ce médicament dans le commerce : il pourrait arriver en pharmacie d'ici à 2030, selon Katsu Takahashi, le directeur de recherche et chef du service de chirurgie dentaire de l'hôpital Kitano d'Osaka.

Pour le moment, il faut d'abord que le laboratoire universitaire se penche sur l'homme (car oui, ce n'est pas encore fait) : des essais cliniques débuteront en 2024. Pour le moment, les chercheurs ont testé leur potentielle solution sur des furets et des souris de laboratoire avec un succès impressionnant.

Crédit image : iStock

Alors, comment ça marche ? Concrètement et sans trop s'embourber dans une explication scientifique qui vous donnerait mal au crâne, les personnes atteintes d'agénésie dentaire disposent d'une protéine qui bloque la poussée dentaire. Le médicament serait alors une sorte d'anticorps qui viendrait contrer cette protéine, un peu comme si l'on arrosait une graine avec une bonne eau bien vitaminée au lieu de l'étouffer.

Maintenant, reste à voir si cette solution pourra s'appliquer aussi à tous ceux qui perdent des dents par d'autres raisons, comme celles accidentelles. Après tout, rien de mieux qu'une vraie dent humaine !