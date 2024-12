Un médicament pourrait bientôt faire pousser... les dents !

Selon des recherches japonaises, un nouveau traitement pourrait bien faire pousser des dents. On vous en dit plus.

Une grande innovation ! Après les traitements pour faire pousser les cheveux, les ongles et même des hormones pour favoriser la croissance, place bientôt à un traitement pour faire pousser les dents. Oui, vous avez bien lu, on parle ici de dentition.

Comme le rapporte TF1 Info, des chercheurs Japonais, de l'Institut de recherche médicale de l'hôpital Kitano à Osaka, se sont penchés sur un nouveau traitement novateur pour faire pousser des dents. On vous explique : un être humain possède généralement des dents de lait, puis, des dents “définitives”.



Crédit : IStock

Pourtant, sous les gencives se trouverait une troisième génération de dents, reconnue comme étant des bourgeons. Via ce traitement, appelé Takahashi, inspiré de l’auteur des recherches, Katsu Takahashi, il serait possible de les stimuler et donc de faire pousser des dents. Médicalement parlant, cela consisterait à neutraliser une protéine (USAG-1) qui empêcherait les dents de se développer. Bluffant !

Un traitement disponible d’ici 2030

Concrètement, ce traitement permettrait de soigner de nombreuses personnes victimes de problèmes dentaires et notamment d’une absence de dentition ou d'un ralentissement de la pousse des dents. Alors qu’il pourrait voir le jour d’ici à 2030, il serait dans un premier temps destiné aux enfants victimes d'une maladie héréditaire rare qui les privent de six dents ou plus dès leur naissance. Et ce n’est pas tout.

Crédit : IStock

Il pourrait également servir pour les personnes âgées :

"On espère fortement que notre technologie puisse directement prolonger leur espérance de vie en bonne santé", a confié le chercheur nippon à l’AFP.

Vous l'aurez compris, ce traitement japonais pourrait être une révolution, voire même, une véritable avancée dans le milieu dentaire et médical. En clair, cela viendrait en aide à de nombreuses personnes.