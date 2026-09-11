À 85 ans, elle devient la diplômée universitaire la plus âgée du pays et prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre

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Kim Jeong-ja diplômée à 85 ans

En Corée du Sud, une octogénaire a reçu son diplôme universitaire sous les applaudissements de ses camarades de promo. À l’âge de 85 ans, Kim Jeong-ja est devenue la diplômée universitaire la plus âgée du pays.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! Kim Jeong-ja, âgée de 85 ans, nous offre cette formidable leçon de vie. Cette grand-mère sud-coréenne a reçu son diplôme universitaire cette année, devenant ainsi la plus vieille diplômée universitaire en Corée du Sud.

Coiffée d’une casquette bleu marine posée sur ses cheveux bruns permanentés et arborant un sourire timide, elle s’est lentement dirigée vers l’estrade de l’université féminine de Sookmyung pour recevoir son précieux sésame.

Des applaudissements ont retenti dans l’amphithéâtre de l’université lorsqu’elle a reçu son diplôme de niveau bac +2 en aide sociale délivré par l’Institut d’éducation pour l’avenir de l’établissement. Elle a franchi cette étape importante après sept années d’études, qu’elle a entamées à l’âge de 78 ans en prenant un crayon pour la première fois afin d’apprendre à lire et à écrire le coréen.

« Ce moment existe grâce à tout ce que j’ai appris ici, et grâce à mes amis qui ont étudié et m’ont encouragée à mes côtés »

Kim Jeong-ja diplômée à 85 ansCrédit photo : Korean Times

Née en 1941, aînée d’une fratrie de huit enfants, Kim Jeong-ja a grandi pendant la guerre de Corée, lorsque sa famille s’est réfugiée sur l’île de Geoje pour échapper au conflit.

« À mon époque, les filles n’avaient pas le droit d’aller à l’école. J’ai travaillé jusqu’à m’user les ongles »

Elle a travaillé comme employée de maison, dans des usines de boîtes-repas et dans des bains publics. Comme pour la plupart des femmes de l’époque, l’éducation restait un rêve lointain. Ayant travaillé si dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille et de ses trois enfants, elle a subi au passage trois opérations pour son dos voûté.

Elle ne savait pas lire avant de s'inscrire à l'université

Le tournant de sa vie s’est produit alors qu’elle approchait de la fin de la septantaine. Elle était allée accompagner sa fille à l’aéroport, mais n’avait pas réussi à lire les panneaux indiquant les portes d’embarquement. Cette humiliation l’a longtemps hantée.

Peu après, une visite estivale à l’hôpital spécialisé dans les troubles de la colonne vertébrale a changé sa vie : dans la rue, elle a reçu un dépliant faisant la promotion d’une école d’alphabétisation pour adultes. En l’espace de quelques mois, elle s’y était inscrite.

Kim Jeong-ja diplômée à 85 ansCrédit photo : Korean Times

À partir de là, sa vie s’est épanouie à nouveau. Kim Jeong-ja a appris à lire et à écrire, a obtenu son brevet et son baccalauréat, et est devenue la candidate la plus âgée à passer le Test d’aptitude scolaire universitaire (CSAT) pour l’année scolaire 2024. Elle s’est finalement inscrite à l’Institut d’éducation du futur de l’université féminine de Sookmyung cette même année, réalisant ainsi le rêve de toute une vie : fréquenter l’université dont sa petite-fille était diplômée.

Pendant deux ans, elle a suivi des études en aide sociale tout en composant avec des douleurs chroniques au dos et un trajet quotidien épuisant de plus de trois heures. Pour assister à ses cours de 9 heures, elle devait, en raison de ses difficultés de mobilité, quitter son domicile avant l'aube, trois fois par semaine.

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« Les premiers mois ont été vraiment difficiles. Je ne comprenais pas ce que disait le professeur. Mais à l’approche des premières vacances, j’ai commencé à m’y retrouver. Je soulignais les passages importants et je recopiais tout à la main une fois rentrée chez moi. »

Incapable de taper à l’ordinateur, elle rédigeait à la main des rapports de trois pages, chacun lui prenant une journée entière.

« C’était un travail de longue haleine mais je ne voulais manquer aucun cours. On ne peut pas réapprendre quelque chose qu’on a manqué. »

Kim Jeong-ja diplômée à 85 ansCrédit photo : Korean Times

Elle prenait son petit-déjeuner et son déjeuner en classe avec ses camarades, car elle ne pouvait pas se rendre à pied à la cafétéria. Elle avait deux exemplaires de chaque manuel (un pour la maison, un autre pour l’école) car les porter lui était trop pénible. Elle raconte que les étudiantes plus jeunes de Sookmyung l’aidaient souvent à porter son sac à dos, l’accompagnaient jusqu’à la station de métro et lui trouvaient même un taxi après les cours du soir. Des gestes de gentillesse qu’elle dit qu’elle chérira toujours.

Au fil de ses études, Kim Jeong-ja s’est découvert une passion pour l’aide aux autres.

« Je me suis dit qu’il valait mieux apprendre correctement. Il m’arrive parfois d’avoir besoin d’une aide sociale et d’en bénéficier moi-même, et je voulais comprendre ce système. »

Elle apprend également l’anglais afin de pouvoir discuter librement avec ses petits-enfants qui vivent aux États-Unis, un objectif qui lui permet de garder l’esprit aussi vif que son cœur est jeune.

La présidente de Sookmyung, Moon Si-yeun, a salué le dévouement de Kim Jeong-ja et de ses camarades diplômés, âgés de 40 à 80 ans.

« Ce que vous avez accompli ne se mesure pas simplement au temps écoulé. C’est le fruit d’un courage inébranlable qui nous rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre. »

Mme Kim prévoit désormais de poursuivre ses études au sein du programme de protection de l’enfance de l’institut, en vue d’obtenir une licence en quatre ans.

« Je veux apporter de l’espoir, même minime, aux enfants vivant dans des conditions difficiles. Je ne sais pas si ma santé me le permettra, mais je continuerai à tenir un crayon jusqu’au jour où le ciel m’appellera. »

En attendant ce jour, l’octogénaire met donc à profit ses nouvelles compétences au service des autres comme elle l’a toujours fait durant toute sa vie.

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Corée du sud

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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