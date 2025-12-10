Une étudiante vend sa virginité pour 1,7 million d'euros à une star hollywoodienne

Une étudiante britannique âgée d’une vingtaine d’années a vendu sa virginité à un acteur hollywoodien pour une somme astronomique. Une décision qu’elle assume et ne regrette pas.

Laura, une étudiante britannique de 23 ans, a fait le choix de monétiser sa virginité pour gagner de l’argent. Aujourd’hui, la jeune femme ne regrette pas sa décision et souhaite se faire entretenir par des hommes fortunés.

Elle vend sa virginité aux enchères

Tout a commencé en décembre 2023, lorsque celle qui avait alors 22 ans a décidé de vendre sa virginité sur un site d’escort girls, rapporte le Daily Mail. À travers son geste, Laura voulait atteindre une sécurité financière.

« Je ne le regrette pas. Beaucoup de filles perdent leur virginité sans rien obtenir en retour. Au moins, j'ai assuré mon avenir », a-t-elle déclaré auprès du média britannique.

Crédit Photo : Cinderella Escorts

À la suite de son inscription, Laura a participé à des événements pour rencontrer des acheteurs potentiels avant le lancement, quelques mois plus tard, d’un processus d’enchères, qui a suscité l’intérêt de personnalités influentes.

Selon ses dires, c’est un « acteur hollywoodien extrêmement connu de Los Angeles », qui a remporté l’enchère, devançant un politicien londonien et un homme d’affaires originaire de Dubaï.

Le comédien avait alors proposé la somme astronomique d’1,7 million d’euros pour avoir des relations sexuelles avec la jeune femme.

« Je suis très contente »

Peu après, une date a été fixée et Laura, accompagnée d’un membre de l’équipe du site d’escorts, est allée rencontrer l’acheteur dans un hôtel cinq étoiles de Londres.

Dans le cadre de l’accord, cette dernière a subi un examen médical en présence de l’acteur afin de confirmer sa virginité.

Crédit Photo : Cinderella Escorts

Décrivant son interaction avec son acheteur comme totalement « inoffensive », Laura a insisté sur le fait qu'elle s'était auparavant « familiarisée avec l'idée » de perdre sa virginité d'une manière non traditionnelle et qu'elle avait également clairement communiqué ses préférences sexuelles au préalable.

« Je suis contente d'avoir pris cette décision, car je suis quelqu'un de très rationnel. Il y avait de fortes chances que je perde ma virginité avec quelqu'un qui ne m'aurait jamais épousée par la suite. Cela n'en valait pas la peine pour moi », a-t-elle expliqué.

Selon le Daily Mail, la star hollywoodienne s’est rendue sur l’île privée de Jeffrey Epstein, où l’homme d’affaires décédé en prison est soupçonné d’avoir abusé de mineures dans le cadre de son réseau de trafic sexuel.

Crédit Photo : Reuters

Trouver un partenaire riche

Issue d’un milieu très religieux, Laura assure que ses parents ont eu du mal à accepter sa décision, mais ces derniers ont fini par la soutenir.

« Je pense que personne ne devrait s'immiscer dans ma vie et me dire avec qui je dois avoir des relations sexuelles. Après tout, c'est mon corps et je suis une femme libre et indépendante. De plus, j'ai l'âge légal et je suis donc pleinement consciente de ma décision ».

Crédit Photo : Cinderella Escorts

Comme elle le précise, l’argent récolté lors de la vente aux enchères a changé sa vie. Elle a utilisé son gain pour acheter des appartements dans le but de les louer et voyager à travers le monde.

À l’avenir, Laura espère trouver un partenaire fortuné, ou un « sugar daddy », qui pourra lui apporter un soutien financier tout en entretenant une relation amoureuse.