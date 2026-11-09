Carte d'invalidité : 3,97 millions de Français vont devoir la remplacer, voici la demande à faire avant le 1er janvier 2027

La carte d’invalidité ne sera plus valable dès le 1er janvier 2027 : ses titulaires doivent demander la carte mobilité inclusion mention « Invalidité ».

Beaucoup de choses changent au 1er janvier de chaque année. Mais au 1er janvier 2027, un changement concerne les personnes possédant la carte d’invalidité.

En effet, dès le 1er janvier 2027, la carte d’invalidité ne sera plus valable. Elle est remplacée par la carte mobilité inclusion (CMI) mention « Invalidité ».

La carte d’invalidité ne sera bientôt plus valable

Si vous faites partie des 3,97 millions de Français (source : Centre national de l’expertise) qui possèdent une carte d’invalidité, prenez garde car elle ne pourra plus être utilisée dès le 1er janvier 2027. Elle sera remplacée par la carte mobilité inclusion (CMI) qui existe depuis 2017.

Comme le précise le site Service-Public.fr, la CMI donne un accès prioritaire aux places assises dans les transports en commun, les salles, les établissements accueillant du public et dans les files d’attente. La personne qui accompagne le titulaire de la carte dans ses déplacements « bénéficie des mêmes avantages », ajoute le site. L’accessibilité des lieux accueillant du public passe aussi par des initiatives comme les heures silencieuses chez Carrefour Market.

Qui peut bénéficier de la carte mobilité inclusion ?

Crédit photo : Cyril Aucher/ iStock

Puisque l’on parle d’avantages, les titulaires de la CMI pourront bénéficier d’un avantage fiscal avec une demi-part en plus pour le calcul des impôts sur le revenu. Mais également des réductions dans les transports en commun et des dispositions spécifiques dans le travail dans le secteur privé ou public, complète RTL.

Pour obtenir la CMI Invalidité, il faut remplir l’une des deux conditions : avoir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % (besoin d’une assistance) ou être en pension d’invalidité de 3e catégorie (aide permanente).

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Comment faire la demande ?

Le Service Public recommande de ne pas attendre et de faire « une demande de CMI Invalidité dès à présent ». Pour cela, il suffit de faire la demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son département.

La demande se fait via un formulaire auquel il faut joindre une photocopie de la pièce d’identité, un certificat médical récent et un justificatif de domicile. Vous pouvez déposer le dossier en ligne ou l’envoyer en version papier.

La validation du dossier par la MDPH peut prendre plusieurs mois. La carte, une fois fabriquée, sera au format bancaire et sécurisée. Elle intégrera un QR code et une mention en braille pour les malvoyants.