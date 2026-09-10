Le premier roman de Stephen King, sorti en 1974, adapté en mini-série, les spectateurs déjà conquis par les images

Bonne nouvelle pour les fans de Stephen King : son tout premier roman, devenu culte, va être adapté en mini-série. Une première bande-annonce a été dévoilée.

Si vous aimez les histoires de Stephen King, cette nouvelle devrait vous plaire : l’un de ses romans les plus célèbres va être adapté en mini-série. Les adaptations liées à Stephen King sont nombreuses comme “The Hauting of Hill House”, “The Haunting of Bly Manor” ou encore “La Chute de la maison Usher”, une série que l’écrivain a encensé.

Cette fois, c’est au tour du tout premier roman de Stephen King d’être adapté. Il s’agit de “Carrie”, dont l’histoire sera retracée dans une mini-série de 8 épisodes.

Crédit photo : Prime Video

Un roman culte de Stephen King

Les spectateurs pourront découvrir l’histoire de Carrie White, une jeune fille cachée par sa mère Margaret qui vit recluse à l'écart de la société. Cependant, à la mort de son père, l’existence de Carrie va être révélée. La jeune fille va être contrainte de s’inscrire au lycée de sa ville. Harcelée par ses camarades, elle va alors développer un étrange pouvoir de télékinésie.

Crédit photo : Prime Video

Côté casting, on retrouvera Summer H. Howell dans le rôle de Carrie, que l’on a déjà vue dans la série “Channel Zero”. La mère de la jeune fille, Margaret, sera quant à elle incarnée par l’actrice Samantha Sloyan, connue pour ses rôles dans “Scandal” et “Grey’s Anatomy”.

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Une première bande-annonce

Les premières images de cette nouvelle adaptation ont été dévoilées dans une bande-annonce mise en ligne sur YouTube par Prime Video.

D’après les images, on remarque que le réalisateur a pris une position radicale en changeant d’époque. Alors que l’histoire du roman de Stephen King a lieu dans les années 1970, les aventures de Carrie dans la série seront actuelles, puisque l’on peut voir les élèves utiliser les réseaux sociaux pour harceler l’adolescente.

Cette première bande-annonce a fait sensation auprès des fans, qui ont partagé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux.

"J'ai hâte !", "Je trouve ça bien qu'ils refassent ce classique et qu'ils le modernisent, ils cherchent à séduire les nouvelles générations", "Un de mes films d'horreur préférés, ils ont intérêt à assurer !", "Je me demande si Mike Flanagan va ajouter un petit rebondissement. J'aime bien les retournements de situation qu'il propose dans ses séries", "Mike est vraiment en avance sur presque tous les réalisateurs de ce genre, j'ai tellement hâte de voir ça", "J'espère qu'ils réussiront à adapter ce classique comme il se doit, car le livre était génial", ont commenté les internautes sur X.

Si ce n’est pas la première fois que ce roman de Stephen King sera adapté, cette nouvelle mini-série devrait surprendre les spectateurs avec des scènes inédites. Une nouveauté qui pourrait plaire aux fans.