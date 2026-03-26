Il aurait été écrit par IA : un roman vendu à 1,8 million d'exemplaires retiré des ventes par Hachette

C’est un coup de tonnerre dans le monde de l’édition ! Le roman “Shy Girl” a été retiré des ventes aux États-Unis à la suite de soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Pas d’IA dans le monde de la littérature ! Pour la première fois, le monde de l’édition littéraire est contraint de prendre position contre l’intelligence artificielle à cause des doutes entourant la création du roman “Shy Girl” de Mia Ballard.

Lancé en novembre 2025 au Royaume-Uni, le “livre dont tout le monde parle” a vu sa parution aux États-Unis annulée après la parution d’une enquête du New York Times, montrant qu’il avait en grande partie été écrit grâce à l’intelligence artificielle.

Son éditeur, Hachette, a annoncé avoir pris cette décision pour "protéger l'expression créative originale et la narration", dans une déclaration du porte-parole de la prestigieuse maison d'édition. Il a par ailleurs expliqué que les auteurs soumettant un projet devaient systématiquement préciser si de l'IA a été utilisée lors du processus d'écriture.

Crédit photo : Hachette

Ce retrait, qui va également concerner la version anglaise, n'est pas anodin parce que “Shy Girl” est un véritable succès en librairie, où il s'est vendu à plus de 1,8 million d'exemplaires selon les données de NielsenIQ BookData.

Cependant, avant sa publication via une grande maison d’éditions, le roman a d'abord connu une première vie via l'auto-édition en février 2025. C'est, selon l'autrice Mia Ballard, là que de l'IA a été utilisée.

La réputation de Mia Ballard mise à mal

Auprès du New York Times, Mia Ballard explique que c'est une de ses connaissances qui aurait passé son roman au travers d'une intelligence artificielle afin de préparer la version auto-publiée. Forcément, dans la tourmente, l’autrice a dû mal à vivre ce retournement de situation.

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Crédit photo : Mia Ballard

Elle précise que la controverse aurait "changé (sa) vie de bien des façons", invoquant des séquelles sur sa santé mentale "au plus bas" et "un nom ruiné pour quelque chose que je n'ai pas fait personnellement". Elle a également prévu de traduire en justice les responsables de cette débâcle.

Si certains lecteurs avaient repéré des passages vraisemblablement écrits par une intelligence artificielle, comme des répétitions et des métaphores génériques, Shy Girl pouvait néanmoins se targuer d'avoir une bonne moyenne, notamment 3,5 étoiles (sur 5) sur la plateforme de notation Goodreads.

Le roman, qui n'est pas sorti en France, raconte l'histoire d'une femme prise en otage et forcée à devenir l'animal de compagnie d'un homme rencontré en ligne.

Crédit photo : Hachette

Si l'épisode est marquant, c'est parce qu'il s'agit de la première sortie annulée par un éditeur important du secteur. Si les romans écrits par IA pullulent sur les plateformes d'auto-édition, les maisons d'édition ont normalement des procédures permettant d'éviter ce type d'embarras, même si elles manquent encore de recul pour mieux contrôler leurs auteurs et leur utilisation de l'IA.

Ces derniers mois, des soupçons se sont portés sur le succès en librairie de La Femme de ménage. Sur les réseaux sociaux, certains "booktokeurs" estiment que l'autrice, très secrète et quasi invisible, utilise l'IA pour enchaîner les histoires. Le secteur de l'édition est par ailleurs traversé par une grave crise, celui de la traduction par IA. En France, les éditions Harlequin vont ainsi se passer de traducteurs pour utiliser l'intelligence artificielle, dont les travaux seront ensuite mis entre les mains de relecteurs.