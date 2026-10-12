Le prix du gazole va baisser jusqu'à 18 centimes dans toutes les stations-service : voici quand les automobilistes le verront à la pompe

Le gouvernement a décidé de donner un petit coup de pouce aux propriétaires de voitures au gazole. Dans quelques jours, les prix à la pompe pourraient baisser de 18 centimes par litre.

Chaque semaine, les prix à la pompe semblent de plus en plus élevés. Actuellement, les prix des carburants se situent en moyenne au-delà de 2,10 euros le litre.

Si l’on y regarde plus en détail, le prix du gazole peut atteindre les 2,336 euros et jusqu’à 2,343 euros, selon le site officiel du gouvernement. C’est bien trop élevé, mais cela pourrait changer.

Le gouvernement débloque une partie des stocks stratégiques

Les propriétaires de voitures roulant au gazole devraient bientôt voir le prix sur leur ticket d’essence diminuer. Bien conscient que les prix du gazole explosent, le gouvernement à enfin décidé d’intervenir.

Le mercredi 7 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la mise sur le marché de 10 millions de barils de gazole provenant d’une partie des stocks stratégiques. Ces barils ont été achetés avant que les prix ne s’envolent. De ce fait, leur prix de vente aux distributeurs sera moins élevé que les prix du marché actuel.

Une baisse du prix du gazole s’élevant jusqu’à 18 centimes par litre

Ainsi, pour les propriétaires de véhicules à gazole, la baisse du prix pourrait atteindre entre 12 et 18 centimes par litre. Un plein de 55 euros pourra donc faire économiser 10 euros aux automobilistes dans le meilleur des cas.

En effet, la baisse du prix du gazole ne sera pas la même sur l’ensemble du territoire français. Le prix devrait donc varier d’une station-service à l’autre.

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Un dispositif qui débutera dès le mois de novembre

Comme le précise le gouvernement, cette baisse du litre du gazole concerne tous les distributeurs. D’ailleurs, l’exécutif assure également que la baisse du prix devra se voir à la pompe. Pas question pour les distributeurs que la baisse annoncée soit perdue dans les marges.

Pour s’en assurer, la DGCCRF veille au grain. Chaque semaine, elle publie ses contrôles sur le site economie.gouv.fr.

Les automobilistes devront patienter encore un peu en attendant la mise en place de ce dispositif. La baisse des prix du gazole doit s’étaler sur trois mois, de novembre 2026 à janvier 2027.