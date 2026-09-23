Essence dans un diesel : même pour quelques litres, ne démarrez surtout pas, la facture peut passer de 150 euros à plusieurs milliers

Quelques litres d'essence dans un diesel suffisent à menacer la pompe d'injection. Les bons réflexes à la pompe et ce que l'erreur peut vraiment coûter.

C'est l'erreur de carburant la plus fréquente, et la plus coûteuse : remplir d'essence le réservoir d'une voiture diesel. Une seconde d'inattention, une voiture de location ou prêtée, un pistolet attrapé par réflexe, et le mal est fait. La règle donnée par les assureurs comme par les dépanneurs tient en une phrase : ne démarrez pas le moteur, même si vous n'avez versé que quelques litres.

Le média automobile américain Jalopnik a republié le 22 septembre un article sur ce sujet. Il rappelle qu'une erreur détectée à temps se règle par une vidange, alors qu'un moteur qui a tourné avec le mélange peut réclamer des milliers d'euros de réparations.

Pourquoi l'erreur se produit presque toujours dans ce sens

Mettre du gazole dans une voiture essence est rare, pour une raison mécanique : sur la grande majorité des voitures essence, l'embout du réservoir est trop étroit pour accueillir le pistolet de gazole, plus large. L'inverse n'est pas vrai. Le pistolet d'essence, plus fin, entre sans difficulté dans la goulotte d'un réservoir diesel.

Rien ne bloque donc le geste. Le Touring Club Suisse (TCS) estime qu'environ 10 000 automobilistes se trompent de carburant chaque année en Suisse. Sa patrouille intervient dans la moitié des cas environ, en remorquant la voiture pour aspirer le mélange.

Ce que l'essence fait à un moteur diesel

Les deux carburants viennent du pétrole brut, mais ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le moteur diesel n'a pas de bougies : il comprime fortement l'air, et c'est la chaleur produite qui enflamme le gazole. L'essence, plus légère et plus volatile, est faite pour être allumée par une étincelle.

Le vrai danger se situe en amont de la combustion. Le gazole est un carburant gras qui lubrifie au passage la pompe d'injection haute pression et les injecteurs, des pièces très précises. L'essence agit au contraire comme un solvant : elle détruit ce film protecteur. Les pièces frottent alors à sec et s'usent très vite.

Dans les cylindres, la combustion devient incomplète et irrégulière. Jalopnik décrit un moteur qui tourne de travers, fume beaucoup, cliquette et peut caler à tout moment, avec un risque de points chauds capables d'abîmer pistons et parois. Autre piège : l'essence ne reste pas en couche séparée au-dessus du gazole. Elle se mélange complètement, si bien que tout le contenu du réservoir est contaminé.

« Juste un peu » : une vieille règle à oublier

On lit encore qu'un diesel tolérerait jusqu'à 10 % d'essence. Cette tolérance date des anciens moteurs. Sur les diesels modernes, dont l'injection travaille à très haute pression, les professionnels recommandent de vidanger quelle que soit la quantité versée. Le TCS conseille de ne pas lancer le moteur même si seule une petite quantité de mauvais carburant a été ajoutée.

L'auteur de l'article de Jalopnik, qui roule dans un Porsche Cayenne diesel de 2013, résume sa position sans nuance :

« Je n'envisagerais même pas de le faire rouler avec un dé à coudre d'essence » (traduit de l'anglais)

La suite après cette vidéo

Les bons réflexes si vous vous êtes trompé

Tout se joue avant la clé. Sur certaines voitures récentes, il suffit de mettre le contact, sans démarrer, pour que la pompe de gavage s'active et envoie le mélange dans le circuit d'injection. Le nettoyage devient alors bien plus lourd.

Les consignes des assureurs et dépanneurs se rejoignent :

Arrêtez le plein dès que vous remarquez l'erreur.

Ne mettez pas le contact, même pour la radio, et retirez la clé.

Poussez la voiture au point mort pour libérer la pompe et prévenez le personnel de la station.

Appelez votre assistance ou un dépanneur pour vidanger le réservoir.

Et si vous êtes déjà reparti ? Le TCS explique que le moteur consomme d'abord le gazole resté dans les conduites. L'essence arrive ensuite. Dès que des cliquetis violents se font entendre sous le capot ou que le moteur commence à hoqueter, il faut se garer en sécurité, couper le contact et demander de l'aide. Le mélange est inflammable : la vidange doit être confiée à des professionnels équipés.

De 100 euros à plusieurs milliers : ce que coûte l'erreur

Si le moteur n'a pas tourné, l'addition reste limitée. Les assureurs et comparateurs français situent la vidange du réservoir entre 100 et 300 euros selon le professionnel et la région, avec souvent un filtre à gazole à changer en plus.

Si le moteur a tourné, tout change. Allianz évoque entre 500 et 2 000 euros pour un système d'injection endommagé, et plusieurs milliers d'euros si le moteur lui-même est touché. En Suisse, le TCS chiffre les réparations entre 3 000 et 5 000 francs suisses pour ceux qui ont démarré après la confusion.

Côté assurance, tout dépend du contrat. La garantie assistance prend souvent en charge le dépannage et le remorquage, mais rarement les réparations mécaniques, qu'Allianz exclut en rappelant que l'erreur de carburant n'est pas une panne. Mieux vaut vérifier son contrat à froid, plutôt qu'au bord de la pompe.

Pour éviter le scénario, les dépanneurs conseillent de lire l'inscription sur le pistolet plutôt que de se fier à sa couleur, qui n'est pas standardisée d'une station à l'autre. Et de ne jamais faire le plein dans la précipitation, comme pour cette autre mauvaise habitude à la pompe : continuer à remplir après le clic du pistolet.

Source : Allianz