“Ça sent les nems” : pour faire des économies d'essence, ils font le plein... à l'huile alimentaire

Face à la hausse des prix du carburant, certains automobilistes rivalisent d’astuces pour faire des économies, comme ces conducteurs qui font leur plein à l’huile alimentaire.

Les prix du carburant sont toujours aussi élevés et atteignent actuellement 2,25 euros le litre dans une grande partie de la France. Face à cette flambée des prix, tous les moyens sont bons pour faire des économies, comme cette astuce méconnue qui permet de baisser le coût du plein.

Certains automobilistes surveillent également en temps réel les prix affichés dans les stations-services, à l’affût de la moindre baisse. Il y a quelques jours, une station-service a vendu par erreur du carburant à 1,24 euro le litre et les automobilistes se sont rués pour faire le plein.

De l’huile alimentaire dans le moteur

D’autres conducteurs n’hésitent pas à prendre des décisions radicales pour continuer à rouler sans se ruiner. C’est le cas de ces personnes qui ont décidé de faire leur plein… à l’huile alimentaire.

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Ainsi, ils versent de l’huile alimentaire dans le réservoire de leur véhicule, afin de réduire le coût de leurs déplacements. Une pratique qui peut avoir des conséquences, notamment olfactives, comme l’explique Marie, qui utilise de l’huile alimentaire depuis 15 ans pour faire rouler sa vieille Mercedes.

“On récupère de l’huile usagée de friture chez les restaurateurs. Il faut la décanter et la filtrer avec divers procédés. Je récupère parfois de l’huile dans des restaurants asiatiques. Les gens qui roulent derrière moi peuvent sentir la frite ou les nems. Certains ne changent pas souvent leur huile donc oui, ça peut sentir fort quand je roule ou quand je suis arrêtée à un feu rouge”, a-t-elle expliqué à France 3.

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Une pratique à ne pas reproduire

Si cette pratique peut être tentante, veillez à ne pas la reproduire chez vous. Pour commencer, bien que le risque de contrôle reste faible, il est illégal de rouler avec de l’huile alimentaire. En plus de cela, toutes les voitures diesel ne peuvent pas fonctionner avec ce type de carburant, bien au contraire.

L’huile alimentaire ne convient pas à tous les moteurs et elle peut entraîner une panne immédiate du véhicule ainsi qu’un encrassement. Bien que la tentation soit grande de faire quelques économies à la pompe, vous pourriez donc payer bien plus cher en réparations.