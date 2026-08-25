Ce pays offre 47 000 euros par enfant afin de relancer la natalité

Alors que la natalité est en chute libre dans plusieurs pays du monde, une destination a décidé d’offrir 47 000 euros par enfant à chaque couple. Une mesure convaincante ?

La natalité baisse dans de nombreux pays du monde, et certains sont prêts à tout pour la relancer. Pour cela, certaines destinations prennent des décisions insolites, comme ce pays qui va rénover les boîtes de nuit pour encourager les jeunes adultes à faire des enfants.

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D’autres pays misent sur l’économie en accordant des aides aux couples pour les inciter à faire des enfants. C’est le cas en France, où une aide de 250 euros par mois et par enfant pourrait être versée à toutes les familles afin de relancer la natalité.

47 000 euros par enfant

Un autre pays a décidé de donner de l’argent aux futurs parents. Il s’agit de Singapour, où le taux de fécondité est actuellement de 0,87 enfant par femme. Selon Le Figaro, le pays figure parmi les pays vieillissant le plus rapidement au monde.

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Pour contrer cette baisse, le gouvernement va offrir 70 000 dollars singapouriens par enfant aux parents (soit 47 000 euros). Cette annonce a été faite par Lawrence Wong lors de la fête nationale. Dans son discours, la Première ministre a appelé les jeunes couples à fonder une famille, leur promettant que “s’ils choisissent d’avoir des enfants, ils auront le soutien du gouvernement”.

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Financer les études des jeunes

Mais ce n’est pas la seule chose mise en place à Singapour pour convaincre les jeunes. En plus de cette aide de 47 000 euros par enfant, une seconde aide de 8 000 euros sera versée lorsque l’enfant aura 17 ans, afin de financer ses études supérieures.

En plus de cela, une aide sera apportée pour la garde d’enfant puisque d’ici 2030, les parents devaient payer moins de la moitié des frais actuels. Le congé parental va également être élargi et l’accès à la propriété sera facilité pour les familles. Le pays a donc pris de nombreuses mesures pour relancer la natalité, mais seront-elles suffisantes ?