Ce pays va rénover les boîtes de nuits pour encourager les jeunes adultes à faire des enfants

Alors que l’on observe une baisse de la natalité dans plusieurs pays du monde, certains d’entre eux ont pris des décisions pour le moins originales afin de relancer la natalité.

Ces dernières années, la natalité est en baisse dans de nombreux pays. C’est le cas en France, où l’on a comptabilisé plus de décès que de naissances en 2025. Pour y remédier, des mesures sont prises dans le pays dans le but de relancer la natalité. En France, une aide de 250 euros par mois et par enfant pourrait notamment être versée aux familles.

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Si de nombreux pays suivent la France et prennent des mesures économiques pour soutenir les familles et encourager les couples à faire des enfants, d’autres prennent des décisions plus radicales et insolites. Voici toutes les mesures insolites que l’on retrouve dans le monde, rapportées par Ouest-France.

Rénover les boîtes de nuit

Certains pays ont pris des mesures pour encourager les couples à avoir des enfants. C’est le cas en Lituanie où le gouvernement envisage de rénover les boîtes de nuit pour favoriser les rencontres entre les jeunes adultes. En effet, les autorités lituaniennes estiment que le pays manque de lieux de rencontres.

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En Russie, les femmes qui n’ont pas d’enfants sont invitées à suivre des consultations psychologiques. Le but ? Leur donner envie d’enfanter et faire en sorte qu’elles aient une vision positive de la maternité. Le gouvernement affirme cependant que les femmes ne sont soumises à aucune contrainte pendant les séances et qu’elles restent libres de décider si elles veulent un enfant ou non.

Des taxes sur les contraceptifs et les célibataires

Si ces mesures peuvent faire sourire, d’autres sont cependant plus difficiles à vivre. En Chine, bien que le pays apportent des aides financières aux couples, une taxe a été imposée sur les produits contraceptifs. Cette taxe de 13% devrait inciter les jeunes adultes à ne plus se protéger pendant leurs rapports, afin qu’ils aient des enfants.

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Au Japon, une autre taxe est également imposée. Elle ne concerne pas les contraceptifs mais les célibataires. En effet, les salariés qui n’ont pas d’enfant, qu’ils soient mariés ou non, doivent payer quelques centaines de yens par mois (environ 20 euros) supplémentaires pour financer des aides pour enrayer la baisse de la natalité dans le pays.

Enfin, en Corée du Nord, les couples qui souhaitent divorcer pourraient être envoyés dans des camps de travail. Toutes ces désisions ne font évidemment pas l’unanimité dans les pays concernés et sont vivement critiquées. Seront-elles suffisantes pour relancer la natalité ?