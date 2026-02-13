Une aide de 250 euros par mois et par enfant pourrait être versée à toutes les familles pour relancer la natalité en France

Un rapport de la Mission d’information parlementaire a été publié le 11 février afin de relancer la natalité en France. Parmi les mesures proposées, on retrouve une aide de 250 euros par mois et par enfant, versée à toutes les familles.

Actuellement, le gouvernement français multiplie les mesures pour relancer la natalité dans le pays. En 2025, on a compté plus de décès que de naissances en France, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pour remédier à cette baisse de la natalité, la Mission d’information parlementaire a publié un rapport ce mercredi 11 février, mené par le député Jérémie Patrier-Leitus. Ce rapport contient 37 mesures visant à relancer la natalité en France, dont de nouvelles aides pour “permettre aux Français qui souhaitent avoir des enfants d’en avoir”.

De nouveaux congés

Parmi les mesures phares de ce rapport, on retrouve la création de congés parentaux plus longs et mieux rémunérés, comme le congé de naissance qui pourrait être indemnisé à 70% du salaire net le premier mois.

Selon La Dépêche, un congé pour permettre aux grands-parents de garder ponctuellement leurs petits-enfants pourrait également être créé. Enfin, le rapport souhaite aménager des espaces adaptés aux enfants dans les trains, alors que la SNCF a récemment interdit certains wagons aux plus jeunes.

Une aide de 250 euros par mois

En plus de cela, le gouvernement souhaite créer un “versement familial universel” dès le premier enfant. Il s’agit d’une aide de 250 euros par enfant et par mois, pour tous les jeunes de 0 à 20 ans. Cette somme serait versée chaque mois à toutes les familles françaises, sans distinction de revenus, de lieu de résidence ou de catégorie sociale.

“Il s’agit de 250 euros par mois, par enfant de 0 à 20 ans, quel que soit le rang de l’enfant et la situation sociale des parents. Il y a aujourd’hui une dizaine d’aides budgétaires et les Français n’y comprennent pas grand-chose. Il s’agit de les fusionner pour créer ce versement universel. Aucune famille ne sera perdante”, a indiqué le député Jérémie Patrier-Leitus à TF1 Info.

Enfin, le rapport propose la création d’un prêt à taux zéro à destination des familles pour les aider à mieux se loger. Ces mesures convaincront-elles les parents et relanceront-elles la natalité ?