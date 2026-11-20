À Passy, un ancien sanatorium de 9 000 m² face au Mont-Blanc a été proposé sur Leboncoin pour 3,7 millions d’euros, avec ses chalets et sa chapelle.

En Haute-Savoie, un établissement pas comme les autres est actuellement en vente dans la commune de Passy. Il s’agit du sanatorium de Praz-Coûtant, un établissement construit entre 1924 et 1926 qui a accueilli des patients atteints de la tuberculose et d’autres maladies respiratoires pour les soigner.

“Il s’agit d’un premier sanatorium construit sur les hauts plateaux de Passy. C’est un lieu majestueux qui est chargé d’histoire. Il est situé à 1 250 mètres d’altitude, juste en face de la chaîne du Mont Blanc. Il a été construit ici car l’air sec et l’altitude des montagnes auraient des propriétés thérapeutiques”, a expliqué Sylvie Fabbro, chargée de la vente, à Ouest-France.

Un terrain de 30 000 m2

Par la suite, l’établissement est devenu un centre d’oncologie et de cancérologie. Mais en 2020, il ne respectait plus les normes sanitaires et pour cette raison, les équipes médicales ont quitté les lieux pour redescendre dans la vallée.

Situé sur un terrain de 30 000 m² face à la chaîne du Mont Blanc, cet établissement a une superficie de 9 000 m². L’ancien centre médical est composé de 80 pièces et forme un petit village, avec ses chalets et sa chapelle. Il n’est plus en activité depuis 2020 et a été victime de squats et de vandalisme, comme cette ancienne colonie de vacances de l'île d'Oléron. Cependant, il reste en très bon état, n’a pas de fissure ni d’humidité, et sa structure est très bien conservée.

Une vente à 3,7 millions d’euros

L’établissement a appartenu à l’association des villages sanatoriums de haute altitude (AVSHA) avant d’être racheté par des investisseurs. Ces derniers l’ont finalement mis en vente sur Leboncoin il y a quelques mois au prix de 3,7 millions d’euros, contrairement à cet ancien hôpital qui a été vendu pour un euro symbolique. Cet achat représentera un défi pour les futurs acquéreurs qui devront rénover le sanatorium sans le dénaturer. Dans un autre registre, cette île à vendre en Écosse représente elle aussi un défi pour ses futurs acquéreurs, sans eau ni électricité.

“Une partie du site est protégée car elle est labellisée Patrimoine du XXe siècle. Donc le futur acquéreur ne pourra pas toucher aux façades. Il devra moderniser le domaine tout en respectant son architecture”, a indiqué Sylvie Fabbro.

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Un futur hôtel ?

Depuis la mise en vente de l’établissement, Sylvie Fabbro a organisé une dizaine de visites avec des investisseurs de la région lyonnaise. Ces derniers seraient séduits par la “taille exceptionnelle” du sanatorium et par sa localisation. En effet, le bâtiment est situé à côté de la station de ski de Plaine-Joux et est le départ de nombreux sentiers de randonnée qui serpentent à travers les montagnes.

Pour ces raisons, la municipalité de Passy aimerait que l’établissement soit transformé en hôtel et accueille des logements sociaux. Actuellement, l'annonce sur Leboncoin a été supprimée, sans qu'on sache si un acheteur a pu être trouvé. Affaire à suivre.