Francis Lalanne candidat à la présidentielle 2027 avec une « annonce surprise » et le soutien de Dieudonné

La campagne à l’élection présidentielle est déjà lancée avec quelques candidats déjà en lice. Parmi eux, Francis Lalanne qui vient d’annoncer sa candidature.

Francis Lalanne vise l’Élysée en 2027

Dans un communiqué dévoilé ce mercredi 19 août, Francis Lalanne annonce sa candidature officielle à l’élection présidentielle de 2027. Suite à cette annonce, « un grand meeting » doit avoir lieu le samedi 22 août au théâtre Galabru, dans le XVIIIe arrondissement de Paris. À cette occasion, le chanteur, et désormais candidat, en profitera pour faire « une annonce surprise ».

Durant ce meeting, Francis Lalanne évoquera les thèmes de son programme que sont la « reprise en main de la souveraineté nationale », la « réforme profonde de la justice » et « l’instauration d’une démocratie plus directe et participative ».

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« Rendre le pouvoir au peuple » et « instaurer une société de bienveillance »

Capture d'écran. Crédit photo : BFMTV Lyon

Ce n’est pas la première fois que Francis Lalanne s’engage en politique. Autrefois, il s’était présenté à des élections européennes, législatives et municipales en récolant en moyenne 0,59 % des voix dans la troisième circonscription de Guadeloupe, il y a deux ans.

Celui qui se décrit comme un « artiste, poète, chanteur et citoyen engagé » est aussi connu pour ses positions anti vaccins et pro russes. Il est également partisan du « frexit », de la sortie de l’Otan, du référendum d'initiative citoyenne et de la santé holistique, détaille son site de campagne.

Crédit photo : AFP

De par sa candidature à la course à l’Élysée, Francis Lalanne veut « rendre le pouvoir au peuple, restaurer la souveraineté de la France, et instaurer une société de la bienveillance, de la culture et de l’éveil spirituel ».

Son programme fait déjà un adepte, Dieudonné, l’humoriste controversé qui l’a déjà secondé lors des élections législatives en Guadeloupe, en 2024. Sur leur site, les deux hommes lancent un appel aux dons pour financer la campagne.