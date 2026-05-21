Atteint de nanisme, il prétend avoir 30 ans pour être candidat aux élections législatives... mais son vrai âge est révélé

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Mahmud Sadis Buba

Au Nigéria, la controverse entourant Mahmud Sadis Buba, candidat aux élections législatives, fait les gros titres. Ce dernier, atteint de nanisme, est accusé d’avoir profité de son handicap pour mentir sur son âge.

C’est une façon surprenante de lancer sa carrière politique ! Nul doute que les spécialistes en la matière sauront reconnaître l’audace de Mahmud Sadis Buba ! Candidat aux élections législatives au Nigéria, il se présentait pour obtenir l’investiture du parti présidentiel All Progressives Congress (APC) en vue des élections de 2027.

Cependant, une enquête publiée par le journal nigérian Peoples Gazette a tout fait basculer, révélant une drôle de vérité sur l’identité de Mahmud Sadis Buba. En effet, selon le journal, l’homme politique aurait menti sur son âge, en se servant de son nanisme.

Malgré son visage d’enfant, il prétendait avoir 30 ans afin de remplir les critères constitutionnels permettant d’être candidat aux élections législatives. Pour ce faire, il a présenté une fausse date de naissance, affirmant être marié et travailler comme chauffeur.

Mahmud Sadis BubaCrédit photo : The Guardian

Une jeune star de la politique déjà éteinte

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Les vérifications effectuées auprès de plusieurs bases de données officielles indiquent que Mahmud Sadis Buba serait en réalité né le 27 août 2010, ce qui confirmerait son âge de 15 ans. Des documents d’état civil, comme son passeport, consultés par la presse, vont également dans ce sens, contredisant ses déclarations initiales.

Face à ces révélations, le candidat a adressé une lettre au président de l’APC dans l’État de Kaduna pour annoncer son retrait de la course. Dans ce courrier, il explique que sa décision fait suite à des consultations avec sa famille et des responsables du parti, et qu’elle vise à préserver l’unité politique autour d’un candidat consensuel. Il insiste également sur sa loyauté envers le parti et affirme vouloir continuer à soutenir ses futurs candidats. Il lui manque, cependant, toujours le droit de vote qui lui sera accessible à ses 18 ans.

Mahmud Sadis BubaCrédit photo : Abin Al'Ajabi / Instagram

Avant son retrait, sa candidature avait pourtant suscité beaucoup d’attention, certains responsables politiques de premier plan ayant salué son engagement. Il avait même été présenté comme un jeune militant influent, proche de figures politiques nationales. Mais la controverse autour de son âge a finalement éclipsé cette ascension rapide. Selon la Constitution nigériane, toute candidature à la Chambre des représentants nécessite d’avoir au moins 25 ans.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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