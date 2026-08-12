Aux États-Unis, un professeur d’histoire a tendu un piège à ses élèves pour savoir s’ils utilisaient l’IA pour rédiger leur devoir. Résultat : 32 élèves sur 35 sont tombés dans le piège.

L’intelligence artificielle peut être très utile pour apprendre de nouvelles choses au quotidien. Cependant, elle peut également être utilisée à mauvais escient, notamment par les étudiants qui peuvent utiliser l’IA pour faire leurs devoirs.

C’est ce qu’a remarqué Jason Gibson, un professeur d’histoire à l’université d’Alcorn, dans le Mississippi. Il s’est aperçu que ses élèves avaient changé leur manière d’écrire, et qu’ils répondaient tous la même chose. Pour en avoir le coeur net, il a décidé de leur tendre un piège.

“Il y avait une telle différence entre la façon dont ils parlaient et celle dont ils écrivaient. Je me suis dit : D’accord, lors du premier devoir, tout le monde écrit de la même façon, puis au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième… Alors j’ai décidé de mettre un petit piège”, a-t-il expliqué dans une vidéo TikTok.

Il tend un piège à ses élèves

Fin juillet, le professeur a donné un devoir à ses élèves consacré aux civilisations du monde. Les étudiants devaient réfléchir aux “bouleversements provoqués par la révolution industrielle et les comparer aux transformations technologiques”. Mais dans l’énoncé de l’examen, Jason Gibson a caché le mot “Madagascar”, écrit en blanc sur un fond blanc.

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Ainsi, ce mot restait invisible, sauf si l’étudiant sélectionnait le texte pour l’envoyer à une IA. Ce professeur n’est pas le seul à avoir eu cette idée, puisqu’un autre a piégé ses élèves qui utilisaient ChatGPT.

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Des phrases absurdes

Résultat : 32 élèves sur 35 sont tombés dans le piège en parlant de Madagascar dans leur sujet. Le professeur a lu des phrases absurdes comme : “Madagascar flotte de travers dans l’après-midi”, “Un Madagascar de quartz rose et de bicyclette qui murmure au plafond” ou encore “Madagascar portait un grille-pain à un match de basket”. Jason Gibson a été surpris par ce si grand nombre.

“Je n’avais aucune idée que ce serait 32 sur 35. Je m’attendais peut-être à 10 ou moins.”

Les élèves qui ont utilisé l’IA ont été sanctionnés sur cette partie de l’examen et deux étudiants ont contesté leur note. Si le professeur regrette que ses élèves aient utilisé l’intelligence artificielle, il déplore encore plus le fait qu’ils ne se soient pas relus. Ainsi, ils ont écrit des phrases absurdes dans leurs copies sans s’en rendre compte, ce qui est encore plus inquiétant.