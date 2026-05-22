“Si vous utilisez ChatGPT pour faire vos devoirs, je vais le savoir.”

Cette phrase, des milliers d’élèves l’ont déjà entendue.

Mais un professeur américain a décidé d’aller beaucoup plus loin… avec une méthode aussi simple que redoutable qui affole actuellement les réseaux sociaux.

Dans une vidéo YouTube Shorts devenue virale, l’enseignant explique avoir volontairement caché un piège invisible dans un document de devoir.

Une instruction impossible à voir pour un élève classique… mais parfaitement lisible par certaines intelligences artificielles comme ChatGPT.

La vidéo complète est disponible plus bas dans cet article.

Le “message fantôme” qui a trahi plusieurs élèves

Le principe est particulièrement malin.

Le professeur aurait ajouté dans son document une consigne cachée, parfois écrite en blanc sur fond blanc ou avec une taille minuscule.

Une phrase quasiment invisible pour un humain… mais détectable par une IA capable d’analyser l’intégralité du texte.

La consigne secrète demandait par exemple d’ajouter une phrase absurde ou une formulation précise dans la réponse finale.

Et plusieurs élèves ont rendu exactement cette instruction dans leur copie.

Autrement dit : ils se sont dénoncés eux-mêmes.

Pourquoi cette histoire devient virale sur Internet

Depuis l’explosion de ChatGPT et des outils d’intelligence artificielle générative, des millions d’étudiants utilisent désormais l’IA pour résumer des cours, corriger des textes… ou parfois rédiger entièrement leurs devoirs.

Le problème, c’est que les détecteurs d’IA classiques restent extrêmement controversés.

Plusieurs chercheurs et universités américaines ont déjà alerté sur les risques de faux positifs, avec des étudiants accusés à tort d’avoir utilisé une intelligence artificielle.

Résultat : certains enseignants commencent désormais à inventer leurs propres techniques “anti-ChatGPT”.

Et celle-ci fascine particulièrement Internet parce qu’elle montre un énorme changement dans le monde de l’éducation.

Les professeurs ne cherchent plus seulement à interdire l’IA.

Ils apprennent maintenant à la piéger.

La suite après cette vidéo

Une bataille silencieuse entre écoles et intelligence artificielle

Derrière cette histoire virale, c’est surtout une réalité beaucoup plus profonde qui inquiète aujourd’hui le monde de l’éducation.

Car les nouveaux modèles d’IA comme GPT-4 sont désormais capables de rédiger une dissertation, résoudre des exercices complexes ou même imiter le style d’écriture d’un élève en quelques secondes.

Pour beaucoup d’enseignants, le vrai problème n’est plus seulement la triche.

C’est le fait que certains étudiants délèguent entièrement leur réflexion à une machine.

En face, de nombreux élèves défendent pourtant l’utilisation de l’IA comme un simple outil d’aide, exactement comme Google ou Wikipédia avant elle.

Et c’est précisément ce qui rend le débat aussi explosif.

Car personne ne semble encore vraiment savoir où placer la limite.

Les internautes sont complètement divisés

Sous la vidéo, les réactions se comptent désormais par milliers.

Certains internautes parlent d’une “idée géniale” et estiment que les écoles doivent absolument reprendre le contrôle face à l’intelligence artificielle.

D’autres considèrent au contraire que l’école doit évoluer avec son époque plutôt que d’entrer dans une guerre impossible contre l’IA.

Une chose est sûre : cette histoire montre à quel point l’intelligence artificielle bouleverse déjà notre quotidien… bien plus vite que beaucoup ne l’imaginaient.

Et visiblement, la bataille entre professeurs et ChatGPT ne fait que commencer.

Source : vidéo YouTube Shorts relayant l’expérience d’un enseignant sur l’utilisation de l’IA dans les devoirs scolaires. Pour mieux comprendre les enjeux liés à l’intelligence artificielle dans l’éducation, l’UNESCO a publié plusieurs recommandations officielles sur l’usage de l’IA à l’école.