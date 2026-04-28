Deux étudiants étaient portés disparus depuis plusieurs jours. La police a démasqué le principal suspect après avoir découvert une étrange requête sur ChatGPT.

Une requête de ChatGPT met les enquêteurs sur la piste

Le 16 avril, deux étudiants, Zamil Limon et Nahida Bristy, ont disparu de leur campus de l’Université de Floride du Sud (USF). C’est un ami de la famille d’un des deux doctorants qui a alerté les autorités alors qu’il était sans nouvelles, ont indiqué plusieurs médias américains.

Au cours de leur enquête, les policiers se sont tournés vers Hisham Abugharbieh, le colocataire de Zamil Limon. Le jeune homme de 26 est rapidement devenu le principal suspect. Notamment à cause d’une étrange requête lancée sur ChatGPT : « Que se passe-t-il si on met un être humain dans un sac-poubelle noir et qu’on le jette dans une benne à ordures ? »

Ce qui détonne dans cette histoire, c’est que cette requête a été effectuée le 13 avril, soit trois jours avant la disparition de Zamil Limon et Nahida Bristy.

Des versions différentes et des témoignages accablants

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Crédit photo : CBS News

Par ailleurs, les témoignages recueillis accablent le suspect. L’un de ses colocataires a affirmé aux policiers l’avoir vu transporter des cartons en provenance de sa chambre vers des bennes à ordures le 17 avril. En allant fouiller dans cette benne, les policiers ont alors découvert des affaires dont la carte d’étudiant et plusieurs cartes bancaires appartenant à Zamil Limon. Un vêtement portant son ADN se trouvait également dans la benne.

De plus, les policiers ont découvert que Hisham Abugharbieh avait acheté des lingettes désinfectantes, du désodorisant et des sacs-poubelle le jour de sa disparition. Durant son interrogatoire, le jeune homme a nié les accusations, notamment celle selon laquelle les deux disparus seraient montés dans sa voiture en direction de Clearwater. Or, les données de localisation de Zamil Limon disent l’inverse, tandis que la voiture du suspect a été aperçue au même endroit. Après plusieurs versions, Hisham Abugharbieh a raconté qu’il avait simplement déposé les deux étudiants en voiture.

Les choses ont pris une nouvelle tournure le 24 avril lorsque le corps de Zamil Limon a été trouvé dans un sac-poubelle près du pont Howard Frankland en Floride. Selon l’autopsie, le jeune homme présentait plusieurs blessures causées par arme blanche. Ce même jour, les policiers ont arrêté Hisham Abugharbieh pour meurtres au premier degré, séquestration, falsification de preuves et conservation de restes humains.

Nahida Bristy est toujours recherchée même si les policiers pensent qu’elle n’est plus en vie. Le mobile des crimes reste encore inconnu.