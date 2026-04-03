1 an après avoir remplacé 90 % de ses salariés par l'IA, ce patron révèle les résultats inattendus

Un patron, qui a décidé de se passer de la plupart de ses employés, en misant sur l'IA, a dressé un premier bilan après un an. Précisions.

Depuis que l'intelligence artificielle a débarqué dans nos vies, de nombreux secteurs craignent pour leur survie. Avec la très probable généralisation de l'IA dans les années à venir, ce sont des centaines de métiers, exercés par des humains, qui risquent ainsi d'être remplacés et donc, à terme, de disparaître. Si certains experts, comme Bill Gates, estiment que seule une poignée de métiers survivront, il est difficile d'évaluer, à ce stade, l'ampleur du phénomène sur le marché du travail.

Mais une chose est certaine, la machine est désormais lancée et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter.

La question n'est plus, en effet, de savoir si la remplaçabilité arrivera un jour, mais, plutôt, quand elle interviendra.

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Il remplace 90 % de ses salariés par l'IA

Voyant là une opportunité à saisir, plusieurs chefs d'entreprise n'ont pas attendu que le phénomène s'impose à eux. Nombreux sont ceux qui ont ainsi fait le choix délibéré d'investir, dès aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle afin de réduire leurs effectifs.

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C'est notamment le cas d'un certain Suumit Shah. Président-directeur général de Dukaan, une entreprise indienne spécialisée dans le commerce en ligne, ce dernier a licencié 90 % de ses employés pour les remplacer par des chatbots alimentés par l'IA, à l'été 2023. Si sa décision a été critiquée d'un point de vue éthique, l'intéressé a fait fi des remarques de ses détracteurs car son objectif assumé était de réduire ses coûts de production, tout en améliorant la qualité de services.

Un an après avoir choisi cette orientation, loin de faire l'unanimité, Suumit Shah a dressé un premier bilan et celui-ci s'est avéré « positif », en raison d'un gain de temps non négligeable. Et comme le dit le vieil adage, le temps, c'est de l'argent.

Ainsi, le chef d'entreprise a précisé que l'utilisation des chatbots avait d'abord permis de réduire la durée de réponse donnée aux clients, dans des proportions importantes. Ensuite, et c'est là le plus gros changement, Suumit Shah a expliqué que la résolution des problèmes se faisait désormais en quelques minutes seulement grâce à l'IA, alors que cette même tâche prenait autrefois deux heures en moyenne.

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Toutes ces améliorations auront donc permis à l'entreprise indienne d'augmenter son chiffre d'affaires. Mais à quel prix ? Le coût humain, illustré par les licenciements massifs, opérés lors du changement de stratégie, aura été très lourd et, à bien des égards, injuste pour les anciens salariés. Ce qui interpelle et pose forcément la question de l'éthique de l'entreprise.

Vaste débat...