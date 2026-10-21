Pillages du 17 octobre : deux mamans en larmes poussent la porte d'un cordonnier de Lyon, un sac à la main, leurs enfants « n'arrivaient plus à dormir »

Un cordonnier le Lyon a eu la surprise de pouvoir récupérer une petite partie de ses objets volés durant la mobilisation du 17 octobre grâce à des mamans.

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Casseurs dévalisant une boutique

Les Français restent encore très marqués par les violents débordements et les vitrines saccagées du 17 octobre. Face à cette situation, des centaines de Parisiens se sont mobilisés dès le lendemain pour aider à nettoyer les rues.

Du côté de Lyon, des mères de famille ont carrément rapporté les objets volés par leurs enfants à un cordonnier dont la boutique a été pillée.

La boutique d’un cordonnier saccagée du côté de Lyon

Jean-Christophe Baltayan a découvert les dégâts dimanche matin dans sa boutique située place des Célestins, à Lyon. Jusqu’à présent, le cordonnier avait « toujours réussi à passer au travers des pillages », confie-t-il à 20 Minutes. Mais pas cette fois.

« Il n’y avait plus rien, ils ont tout pris, ils ont tout volé, tout ce qui était aux clients », raconte-il.

Une quarantaine de casseurs ont dévalisé la boutique

Vitrine d'une boutique saccagée à LyonCrédit photo : Le Progrès

Comme on peut le voir sur des vidéos prises par des clients de l’hôtel d’en face puis relayées sur les réseaux sociaux, les casseurs étaient une quarantaine à s’en prendre à la boutique de Jean-Christopher Baltayan.

Dimanche, le cordonnier a retrouvé quelques chaussures provenant de sa boutique sur les quais. Un homme lui a aussi ramené une paire de chaussures qu’il avait trouvé dans la rue. Et il n’est pas le seul.

La suite après cette vidéo

Des mamans rapportent les objets volés par leurs enfants durant la mobilisation du 17 octobre

Des mères de famille dont les enfants ont participé aux casses et pillages ont tenté de réparer les dégâts en rendant au cordonnier une partie des objets volés.

« Lundi matin, deux mamans sont venues, les larmes aux yeux, un sac à la main, pour me rapporter les objets que leurs enfants avaient volé », confirme Jean-Christophe Baltayan.

« Elles m’ont dit que leurs enfants avaient pris ça et que depuis, ils n’arrivaient plus à dormir. Elles m’ont dit qu’elles ne voulaient pas de ça chez elles, que ce n’était pas leurs manières, mais que les enfants n’osaient pas venir d’eux-mêmes ».

Parmi les objets volés rendus, des bracelets, des porte-cartes, un sac Louis Vuitton et un sac Chanel appartenant à ses clients. Par ailleurs, Jean Christopher Baltayan a refusé de rencontrer les enfants après la demande de leurs mères. Le cordonnier évalue le montant des pertes entre 80 000 et 100 000 euros.

Source : 20 minutes

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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