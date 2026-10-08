Il transforme un Airbnb en salle de mise à mort comme dans Dexter et tue une femme de 78 coups de couteau : c'est sa main coupée qui l'a trahi

Au Royaume-Uni, un étudiant en sciences médico-légales a reconnu le meurtre d’une jeune femme de 24 ans, en s’étant inspiré la série Dexter dont il est fan.

Au mois de décembre 2025, la découverte macabre d’une scène de crime dans un logement Airbnb a mené à l’arrestation de Benjamin William Day, âgé de 19 ans à l’époque des faits.

Dans la nuit du 20 au 21 décembre, vers 0h30, cet étudiant en sciences médico-légales appelle les secours pour une coupure sérieuse à la main.

Une blessure suspecte

À l’hôpital, il explique avoir été victime d’une attaque de renard ou d’un chien sauvage mais son récit paraît incohérent. À Tividale, le lendemain matin, un propriétaire Airbnb découvre avec effroi une scène de crime et une victime. Les policiers font le lien et arrêtent l’étudiant pour meurtre.

Le jeune homme avait initialement prévu de plaider la légitime défense et d’expliquer que l’aménagement de la pièce était un hommage à Dexter pour TikTok. Mais au deuxième jour du procès, il a finalement choisi de plaider coupable.

Crédit photo : BBC

Une salle d’exécution comme dans Dexter

Il a raconté avoir loué un logement Airbnb à Tividale, afin de mettre en place une salle de “mise à mort”. Comme le héros de la série, il a alors placé des bâches plastiques sur les murs, enfilé un tablier et une visière, et s’était procuré des produits ménagers.

Il est parvenu à attirer la victime, une travailleuse du sexe qu’il avait contactée via un site, à l’aide d’un téléphone prépayé. Sur le lieu du crime, il lui a asséné 78 coups de couteau.

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Il se coupe en voulant démembrer sa victime

De nombreuses blessures ont été infligées après la mort de la victime. Comme le fait le personnage Dexter avec ses victimes, il a tenté de démembrer la jeune femme, mais y a renoncé après s’être coupé à la main… Une blessure qui l’a donc mis dans le viseur des enquêteurs.

Le jugement sera prononcé le 4 décembre prochain mais le verdict ne semble plus faire de doutes au regard des aveux de l’accusé.