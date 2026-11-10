Enedis va changer les heures creuses de 9,3 millions de clients dès le 1er décembre, voici pourquoi

Enedis s’adapte aux nouveaux modes de production et de consommation d’électricité. Ainsi, dès le 1er décembre sera lancée la seconde phase de sa réforme qui va concerner plus de 9 millions de clients.

Un autre changement survient dès la fin de l’année, après l’annonce de la fin de la carte d’invalidité. Cette fois-ci, il concerne la consommation d’électricité des particuliers et des professionnels.

Un an après son lancement, Enedis lance la deuxième phase de sa réforme sur les heures creuses.

La seconde phase de la réforme Enedis sera lancée le 1er décembre 2026

À partir du 1er décembre 2026, Enedis « modifie » les heures creuses. Cela signifie qu’elles ne seront plus les mêmes en été qu’en hiver et ce, afin de mieux consommer l’électricité. Cette réforme, entamée il y a un an, consiste à « déplacer la consommation au moment où la production est plus abondante et moins coûteuse », précise Enedis dans un communiqué (via Le Parisien).

« En hiver, la période de nuit va rester largement propice aux heures creuses parce que c’est la période de moindre consommation et où la production nucléaire reste relativement abondante par rapport à la consommation », complète Timothée Furois, le directeur programme flexibilités d’Enedis.

Une production solaire plus abondante l’après-midi

Crédit photo : vchal/ iStock

Ce changement va concerner 9,3 millions de particuliers et de professionnels. Il s’agit pour Enedis de s’adapter aux nouveaux modes de production d’électricité (photovoltaïque) et de consommation (télétravail, électroménager programmable), ajoute l’entreprise.

Cette réforme est partie d’un simple constat : la production solaire est plus abondante l’après-midi en période estivale (d’avril à octobre) depuis plusieurs années. C’est donc le moment propice pour consommer. En hiver (de novembre à mars), les heures creuses se situent plutôt la nuit.

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Des heures creuses déplacées en journée

Pour rappel, les heures creuses offrent un prix avantageux sur le kilowattheure pendant 8 heures par jour. Les heures pleines, elles, proposent un tarif plus élevé. Avec cette réforme, rien ne change si ce n’est que certaines heures creuses seront décalées de la nuit vers l’après-midi, là où les panneaux solaires produisent le plus.

Depuis un an, cela a permis de déplacer 1 gigawatt de consommation à 15 heures pour 1,7 million de clients (soit la consommation d’une ville comme Paris). Avec cette seconde phase de la réforme qui débute le 1er décembre prochain, ce sont 5 gigawatts de consommation qui pourront être déplacés vers les après-midi en été.

Les clients concernés n’ont aucune démarche à faire car tout se fait automatiquement via le compteur Linky. Pour les foyers qui ne sont pas équipés, la question des frais sans compteur Linky se pose également.