Même sans avoir travaillé, vous pouvez toucher jusqu'à 1 043,59 euros par mois grâce à l'Aspa : les conditions en 2026

Jamais travaillé et au chômage : quels revenus à la retraite ? Découvrez le montant de l’Aspa en 2026, ses conditions et les démarches à effectuer.

Peut-on recevoir un revenu à la retraite quand on n’a jamais travaillé ? Oui, sous certaines conditions. En 2026, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut atteindre 1 043,59 euros par mois pour une personne seule. Mais l’inscription à France Travail ne suffit pas à ouvrir des droits à une pension.

À l’approche de la retraite, la question devient très concrète : avec quel argent payer son logement, ses courses et ses factures lorsqu’on n’a jamais exercé d’activité professionnelle ? Une vie consacrée aux enfants, des problèmes de santé ou un parcours éloigné de l’emploi peuvent laisser craindre une absence totale de revenus.

Pour comprendre ce que l’on peut toucher, il faut d’abord séparer trois situations : avoir travaillé puis connu le chômage, avoir acquis des droits autrement que par un emploi, et n’avoir aucun droit à une pension personnelle. Les réponses ne sont pas les mêmes. Et contrairement à une idée répandue, il n’existe pas de montant de retraite identique pour toutes les personnes sans emploi.

Jamais travaillé : l’inscription à France Travail ne crée pas une retraite

Être inscrit comme demandeur d’emploi ne signifie pas que l’on perçoit automatiquement une allocation chômage. L’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’ARE, suppose notamment une activité professionnelle antérieure suffisante. Une personne qui n’a jamais travaillé ne peut donc pas compter sur sa seule inscription pour être indemnisée.

La même prudence s’impose pour les droits à la retraite. Service Public précise que l’inscription à France Travail à la sortie des études, sans aucune activité professionnelle préalable, ne donne droit ni à une allocation chômage ni à des droits à la retraite au titre de cette inscription.

Il est donc faux d’affirmer qu’il suffit de s’inscrire pour obtenir six trimestres. Cette règle existe bien pour une première période de chômage non indemnisé à partir de 2011, dans certaines conditions. Mais elle ne constitue pas un cadeau automatique accordé à toute personne n’ayant jamais travaillé.

Après une période d’emploi, le chômage peut compter

La situation change lorsque le chômage intervient dans un parcours professionnel. Selon l’Assurance retraite, le chômage indemnisé permet de valider un trimestre tous les 50 jours, dans la limite de quatre trimestres par année civile.

Pour la retraite de base, il s’agit de trimestres assimilés. Ils comptent dans la durée d’assurance, mais les allocations chômage ne sont pas inscrites comme des salaires sur le relevé de carrière. Valider des trimestres pendant une période sans emploi ne revient donc pas à continuer d’acquérir exactement les mêmes droits qu’en travaillant.

Certaines périodes de chômage non indemnisé peuvent également être retenues. Leur prise en compte dépend notamment de l’indemnisation antérieure et de la situation de l’assuré. C’est pourquoi deux personnes aujourd’hui au chômage peuvent avoir des retraites très différentes : leur statut actuel ne raconte pas toute leur carrière.

L’Aspa peut atteindre 1 043,59 euros par mois en 2026

Pour une personne âgée disposant de faibles ressources, y compris sans pension de retraite, le dispositif à examiner est l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ou Aspa. Cette aide de solidarité ne rémunère pas une carrière passée : elle apporte un revenu sous conditions.

Depuis le 1er janvier 2026, son montant maximal est de 1 043,59 euros par mois pour une personne seule. Lorsque les deux membres d’un couple en bénéficient, le maximum total est de 1 620,18 euros par mois pour le couple. Il ne s’agit donc pas de 1 620,18 euros pour chacun.

Ces plafonds ne correspondent pas à une somme versée systématiquement. L’Aspa complète les ressources retenues pour son calcul. Une personne seule sans aucune ressource prise en compte peut recevoir le maximum si elle remplit toutes les conditions. Si elle dispose déjà de revenus, l’allocation est réduite.

En couple, les revenus du ménage comptent également. L’absence de pension personnelle ne suffit donc pas à garantir le versement de l’aide si le conjoint dispose de ressources importantes.

Un âge minimum et une résidence en France sont nécessaires

L’Aspa est généralement accessible à partir de 65 ans. Des exceptions permettent une ouverture plus précoce, notamment dans certaines situations de handicap ou d’inaptitude au travail. Être sans emploi ne permet pas, à lui seul, d’obtenir cette allocation avant l’âge prévu.

La MSA indique également une condition de résidence stable et régulière en France, avec une présence d’au moins neuf mois par année civile. Pour les ressortissants étrangers, des conditions de séjour s’appliquent, avec des exceptions selon la nationalité ou le statut.

Autre point à examiner : les ressources ne se limitent pas à une éventuelle pension. Certains éléments du patrimoine interviennent aussi dans l’étude du dossier. Dire « je n’ai jamais travaillé » ne permet donc pas, à lui seul, de calculer le montant qui sera accordé.

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Les parents au foyer peuvent avoir acquis des droits

Ne jamais avoir occupé d’emploi rémunéré ne signifie pas forcément que son relevé de carrière est vide. Des parents peuvent avoir bénéficié de l’assurance vieillesse des parents au foyer, l’AVPF. Sous conditions, la Caf verse alors des cotisations pour leur retraite.

L’affiliation dépend notamment de la situation familiale, des prestations perçues et, selon les cas, des ressources. Le simple fait d’avoir élevé des enfants ne suffit pas à garantir l’ouverture de ce droit.

Pour les personnes concernées, ces périodes peuvent permettre l’acquisition de droits à une retraite personnelle. Aucun montant unique ne peut toutefois être annoncé : il dépend des périodes réellement enregistrées et du dossier de l’assuré. Avant de conclure que l’on ne touchera aucune pension, consulter son relevé de carrière est donc une étape essentielle.

Une pension de réversion reste possible sans avoir travaillé

Une autre situation peut donner accès à un revenu : le décès d’un époux ou d’une épouse ayant acquis des droits à la retraite. Le conjoint survivant peut, sous conditions, demander une pension de réversion, même s’il n’a lui-même jamais exercé d’activité professionnelle.

Pour la retraite de base de l’Assurance retraite, il faut notamment avoir été marié avec la personne décédée, avoir au moins 55 ans et respecter les conditions de ressources. Le Pacs et le concubinage ne suffisent pas.

Dans ce régime, la réversion correspond à 54 % de la retraite de base que le défunt percevait ou aurait pu percevoir, sous réserve des règles applicables au dossier. Les autres régimes, notamment complémentaires, ont leurs propres conditions. Ce montant ne dépend donc pas d’une carrière du conjoint survivant.

L’ASS n’est pas une allocation pour ceux qui n’ont jamais travaillé

L’allocation de solidarité spécifique, ou ASS, est parfois citée parmi les aides possibles. Mais elle concerne principalement des demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à l’ARE. France Travail demande notamment de justifier, en principe, de cinq années d’activité salariée dans les dix années précédant la fin du contrat de travail.

Elle ne doit donc pas être présentée comme une solution générale pour une personne sans aucun passé professionnel. Surtout, l’ASS est une allocation chômage, pas une pension de retraite. La confondre avec l’Aspa conduit à attendre une aide qui ne correspond pas à sa situation.

Sans pension, la demande d’Aspa passe par la mairie

L’Aspa n’est pas attribuée automatiquement à l’anniversaire des 65 ans. Si vous ne relevez d’aucun régime de retraite français, la MSA indique que la demande doit être déposée auprès de la mairie ou du centre communal d’action sociale de votre commune. Le dossier est ensuite transmis au service compétent.

Si vous percevez déjà une retraite personnelle ou une pension de réversion, la demande relève du régime concerné. Les droits aux retraites auxquels vous pouvez prétendre doivent d’abord être examinés.

Il faut enfin connaître une particularité de cette aide : les sommes versées peuvent être récupérées sur la succession, au-delà d’un seuil légal et dans certaines limites. L’Aspa ne fonctionne donc pas exactement comme une pension acquise par cotisations. Avant de déposer le dossier, demander une explication sur ce point permet de comprendre ses conséquences pour le patrimoine transmis.

Pour savoir ce que vous toucherez réellement, commencez par vérifier votre relevé de carrière, les éventuelles périodes d’AVPF et vos droits à une réversion. Faites ensuite examiner vos ressources pour l’Aspa. Ce sont ces éléments, et non la seule inscription au chômage, qui permettront de déterminer votre revenu à la retraite.

Source : Service Public