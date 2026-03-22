Une femme a aidé un couple âgé qui travaillait encore en récoltant plus de 500 000 dollars

Aux États-Unis, une femme a réussi à récolter une somme incroyable pour permettre à un septuagénaire et à son épouse de prendre leur retraite.

Au pays de l’oncle Sam, des cagnottes en ligne ont permis à plusieurs travailleurs âgés de prendre leur retraite.

C’est le cas de Richard Pulley, 78 ans, livreur pour DoorDash, entreprise américaine de livraison de repas à domicile. Il a reçu plus d’un million de dollars grâce à une collecte lancée par l’une de ses clientes, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : GoFundMe

« Aidez-moi à retrouver cet homme »

Tout a commencé le mardi 10 mars, lorsque le septuagénaire a livré une commande à Brittany Smith, une habitante du Tennessee. Ce moment a été capturé par la caméra de la maison.

Les images de surveillance montrent l’homme s’aider de la rampe pour montrer prudemment le perron, marche par marche, avant de déposer la commande devant la porte d’entrée.

Touchée par cette scène, la propriétaire a publié la vidéo sur les réseaux sociaux en lançant un appel à l’aide.

« Aidez-moi à retrouver cet homme précieux ! (…) Il s’appelle Richard ! Aidez-moi à le retrouver ! », a-t-elle écrit sur Facebook, en ajoutant un lien vers une page de dons.

Peu après, Brittany a annoncé avoir retrouvé son livreur, précisant qu’il travaillait par nécessité en raison d’une pension insuffisante.

Grâce à la générosité des utilisateurs, la cagnotte a réuni plus de 500 000 dollars (environ 430 000 euros) en seulement deux jours.

Une nouvelle vie bien méritée

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Dans la foulée, Richard et son épouse Brenda se sont rendus dans un restaurant pour rencontrer pour la première fois l’organisatrice de la page GoFundMe et sa fille. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le couple a été touché par la bienveillance des donateurs.

« C’est vraiment difficile à croire qu’il existe autant de personnes prêtes à nous aider. Des gens qui ne nous connaissent même pas » a confié Brenda auprès du média WSMV.

Crédit Photo : Brittany Smith / Facebook

Depuis plusieurs années, les époux ont du mal à couvrir les dépenses de la vie quotidienne, ainsi que leurs milliers de frais médiaux.

Lorsque Brenda a perdu son emploi, Richard est sorti de sa retraite pour compléter leurs revenus. Pendant plus d’un an, ils ont travaillé ensemble en effectuant des livraisons. La somme récoltée va leur offrir la possibilité de ralentir le rythme et de profiter de ces moments partagés.

« Cela nous enlève beaucoup de pression et rend la vie plus supportable », a expliqué Richard.

Crédit Photo : Brittany Smith / Facebook

Le couple n’a pas manqué de remercier leur ange gardien, qui a permis de soulager leur quotidien harassant.

« Je n’arrive tout simplement pas à croire que quelqu’un puisse être aussi attentionné pour organiser ça pour nous », a déclaré à Brenda à propos de Brittany.

Au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 556 500 dollars ont été récoltés, soit près de 478 000 euros.