Émue de voir une employée de cinéma de 85 ans nettoyer les couloirs, elle lance une cagnotte et récolte 133 000€... mais reçoit des critiques

Un élan de générosité a permis de récolter plus de 140 000 dollars pour aider une employée de cinéma de 85 ans à prendre sa retraite.

Certaines personnes continuent de travailler bien après l'âge de la retraite.

C'est le cas de Mary Ellen Eron, une employée de cinéma de 85 ans. Mais sa vie a basculé du jour au lendemain après sa rencontre avec une cliente.

Touchée par son histoire, cette dernière a lancé une cagnotte en ligne afin de l'aider à prendre sa retraite. En quelques jours, des milliers d'internautes se sont mobilisés et ont récolté plus de 140 000 dollars (environ 130 000 euros).

@mybrooklynera Thank you guys from the bottom of my heart for helping me make this possible, I couldn’t have done it without you. Mary is the perfect example of someone who I inspire to be one day. I give all glory to God and you all for showing me first hand how far kindness can go. Please never stop loving on people! Mary, God bless you angel. I hope you live out your dreams, you deserve it! Stay tuned for more updates, Mary is going to be sharing a life summary along with a photo or 2 for you guys. She has some stories to tell friends! Thank you again! 💞 ♬ scott street x i know the end - 𝘿𝙞𝙢𝙚𝙣𝙨𝙞𝙑𝙞𝙗𝙚𝙨🎧

À 85 ans, elle travaille encore dans un cinéma

Brooklyn Green, 21 ans, est une habitante du Tennessee (États-Unis). Le 30 mai dernier, elle se rend dans un cinéma AMC à Maryville avec ses grands-parents, rapporte le magazine People.

À la fin de la séance, elle remarque une employée âgée poussant un chariot de nettoyage dans les couloirs du complexe. Émue, elle sent son cœur se serrer et sort son téléphone pour filmer la scène, puis la partage sur les réseaux sociaux.

Crédit Photo : Brooklyn Green via Storyful

De retour chez elle, Brooklyn décide de lancer une cagnotte en ligne pour lui donner un coup de pouce financier. En moins de 24 heures, plus de 100 000 dollars (environ 92 000 euros) sont déjà réunis.

Dans la description, elle explique qu’elle est profondément touchée de voir cette femme continuer à travailler aussi dur malgré son âge avancé. Elle précise également qu’elle ignore l’identité de la vieille dame, n’ayant pas eu l’occasion de lui parler de son initiative.

« Mon objectif est simple : rassembler notre communauté et, si possible, lui offrir la surprise d’un soutien financier qui pourrait alléger son quotidien et lui permettre de profiter de la retraite qu’elle mérite », a écrit la jeune femme sur la page GoFundMe.

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Une cagnotte en ligne qui fait débat

Le lendemain, Brooklyn retourne au cinéma dans l’espoir de rencontrer l’employée, mais elle apprend que celle-ci n’est pas de service ce jour-là.

Un responsable lui indique alors que la femme, prénommée Mary, hésite à arrêter de travailler, craignant pour sa santé. Il lui révèle aussi que l’octogénaire consacre une grande partie de son temps à aider son église et à soutenir les personnes sans domicile fixe.

Sur TikTok, Brooklyn explique alors que Mary pourrait ne pas conserver l’argent pour elle-même, une publication qui déclenche un véritable débat en ligne.

Crédit Photo : Brooklyn Green via Storyful

Certains internautes estiment que les dons devraient être remboursés si elle refusait de les accepter. De son côté, Brooklyn rappelle que la décision appartient entièrement à Mary.

« Les amis… j’ai dit que c’est elle qui décidera de ce qu’elle fera des dons. Si elle choisit de les donner à une association ou à une autre cause, ce sera son choix. Chaque centime lui reviendra », a-t-elle indiqué.

Alors que les dons continuaient d’affluer, elle a reconnu que la démarche ne faisait pas l’unanimité. Certaines critiques jugeaient inapproprié de lancer une collecte sans l’accord préalable de la principale concernée.

« J’ai reçu énormément de soutien, mais aussi beaucoup de critiques pour avoir supposé qu’elle souhaitait prendre sa retraite et lancé la collecte sans qu’elle en soit informée », a-t-elle expliqué à Storyful.

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Un élan de solidarité massif

Malgré les réactions négatives, Brooklyn a maintenu la cagnotte. Dans la foulée, elle est retournée au cinéma, où elle a enfin rencontré Mary.

Elle en a profité pour lui remettre un chèque symbolisant le montant de la cagnotte : 144 990 dollars (environ 133 000 euros). La générosité des internautes a profondément bouleversé l’employée.

Crédit Photo : Brooklyn Green via Storyful

« Oh mon Dieu… c’est énormément d’argent », a réagi Mary en découvrant la somme. Brooklyn lui a alors répondu : « C’est beaucoup d’argent, et vous méritez chaque centime ».

Encore sous le choc, elle a tenu à remercier les milliers d’inconnus qui avaient contribué à la cagnotte.

« Je suis bouleversée par tant de générosité et profondément bénie par le Seigneur ainsi que par toutes ces merveilleuses personnes. Merci encore du fond du cœur », a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, elle n’a pas encore indiqué comment elle comptait utiliser la somme. Une chose est sûre : elle lui apporte un véritable soutien pour la suite.