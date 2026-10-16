Mystérieusement malade pendant 2 ans, elle découvre que son collègue empoisonnait sa bouteille d'eau à son insu

Grâce à une caméra espion, une ingénieure découvre pourquoi elle est mystérieusement malade depuis deux ans

Rong Yuan, une ingénieure américaine, pensait être atteinte d’une maladie incurable que les médecins n’arrivaient pas à identifier. Au bout de deux, elle a finalement découvert le pot aux roses grâce à une caméra espion installée sur son bureau, révélant qu’un collègue empoisonnait sa bouteille d’eau.

En 2017, Rong Yuan, une ingénieure américaine travaillant à Berkeley, en Californie, a vu son état de santé se dégrader sans que les médecins parviennent à en expliquer la cause. Tout avait commencé en janvier 2017, soit quelques semaines après son arrivée dans une société d'ingénierie.

Aucun diagnostic certain

Âgée d'une quarantaine d'années à l'époque, Rong Yuan développe rapidement des symptômes inquiétants. Malgré de multiples passages aux urgences, des consultations spécialisées et même un voyage en Chine pour se faire soigner, aucun diagnostic n'avait été formellement posé.

"J'ai commencé à avoir l'impression que j'étais en train de mourir"

Deux ans après l'apparition des premiers symptômes, l'ingénieure fait un énième malaise après avoir bu quelques gorgées d'eau alors qu'elle était au travail. Le soir même, la mère de la victime avait constaté un goût acide dans la bouteille de sa fille, de quoi commencer à soupçonner un éventuel empoisonnement.

Un collègue empoisonneur

Dès lors, l’ingénieur décide de commander une caméra espion qu’elle installe discrètement sur son bureau. Ce procédé lui permet alors de découvrir la vérité. Le 4 mars 2019, les images avaient révélé que son collègue, David Xu, l'empoisonnait avec un liquide provenant d'un petit récipient blanc qu'il versait dans sa bouteille d'eau.

Crédit photo : Rong Yuan

Sidérée, Rong Yuan découvre donc l'origine de la dégradation de son état de santé depuis deux ans. En analysant l’eau, la police retrouve une forte concentration de cadmium, un métal lourd et toxique, jusqu'à 3,5 millions de fois supérieure à la limite autorisée dans l'eau potable aux États-Unis.

Face à l'évidence, David Xu a été arrêté et inculpé en mars 2019, notamment pour tentative de meurtre avec préméditation et empoisonnement. Cependant, contre toute attente, David Xu va bénéficier d’une clémence révoltante de la justice.

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Le collègue échappe à la prison

Il a bénéficié d'un accord avec le parquet, lui permettant de ne répondre qu'au seul chef d'empoisonnement. En 2024, il a finalement été condamné à deux ans de probation, sans peine de prison supplémentaire, et à verser 7 058 dollars de dédommagements. Une somme bien loin des 500 000 dollars réclamés par la victime, qui se considère abandonnée par le système judiciaire.

Between 2017 and 2019, Rong Yuan suffered from severe, unexplained illnesses. Suspicious of her surroundings at the forensic engineering firm Berkeley Engineering and Research, she installed a hidden spy camera at her desk. https://t.co/vC7pfZmxLF — Mayte Chummia (@Maytechummia) October 12, 2026

Sorti de prison en mars 2026, il a entamé une procédure pour faire annuler sa condamnation. Et ce lundi 12 octobre, la justice californienne a finalement accepté sa demande, malgré l'opposition du parquet. Cette décision lui permettra notamment de ne plus déclarer sa condamnation à de futurs employeurs privés, même si celle-ci restera accessible aux forces de l'ordre.

Présente à l'audience, Rong Yuan a fait part de sa déception.

"C'était une affaire d'empoisonnement grave qui a causé des dommages dévastateurs et durables à ma famille"

En effet, son père, lui aussi exposé au cadmium, est décédé en 2025 d'une insuffisance cardiaque, sans qu'un lien de causalité avec l'intoxication ait été établi. Sept ans après les faits, l'ingénieure affirme toujours souffrir de problèmes de santé et peine à comprendre la clémence dont a bénéficié son ancien collègue.