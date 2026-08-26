Paris : un cycliste poignardé au cou par un automobiliste après un accrochage sur la route

Ce mardi 25 août, un cycliste et un automobiliste ont eu un accrochage à Paris. Mais la situation a dégénéré car le cycliste a été violemment poignardé au niveau du cou.

La circulation dans les grandes villes n’est pas toujours évidente et des accrochages peuvent survenir. C’est ce qu’il s’est passé ce mardi 25 août, dans le IXème arrondissement de Paris.

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Aux alentours de 13h30, un cycliste et un automobiliste ont eu un accrochage à cause d’un accident de la circulation. Pour le moment, on ne connaît pas la raison exacte pour laquelle les deux habitants ont eu un différend mais la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance qui, après analyse, permettront d’en savoir plus.

Il est poignardé au cou

Cependant, la situation a rapidement dégénéré. Suite à cet accrochage, l’automobiliste a voulu quitter les lieux mais le cycliste, mécontent, l’a retenu. Selon Le Parisien, il aurait “porté des coups de poing au conducteur à travers la fenêtre” de sa voiture. Pour répliquer, l’automobiliste aurait alors sorti un couteau et aurait poignardé le cycliste au niveau du cou.

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L’automobiliste a ensuite pris la fuite, avant d’être interpellé en fin de journée, aux alentours de 17h. Le cycliste a quant à lui été transporté à l’Hôpital Européen Georges Pompidou en urgence, car son pronostic vital était engagé.

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Une enquête pour tentative de meurtre

Cet incident a fait réagir Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, qui condamne cet acte de violence. Ce n’est cependant pas la première fois qu’une telle situation se produit puisqu’en janvier, un homme armé d’un couteau a menacé un automobiliste qui lui a roulé dessus à deux reprises.

“J’apprends avec effroi et colère l’agression d’une violence insupportable dont a été victime un cycliste cet après-midi dans les rues de Paris. Ces actes de violence envers les cyclistes sont inadmissibles et se produisent encore trop souvent. La lutte contre les violences motorisées sera menée sans relâche, car la route et la rue doivent être des espaces de respect et de sécurité pour toutes et tous”, a-t-il indiqué sur son compte X.

Finalement, le cycliste est sorti de l’hôpital en fin de journée et ne souffrait que de “lésions peu profondes”. Il a été mis en arrêt de travail pendant deux jours. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre et l’automobiliste a été arrêté.