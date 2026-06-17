« J'en ai pour 600 euros » : une fouine ronge les voitures de cette commune et les habitants n'y peuvent rien

Une fouine a pris d’assaut une charmante commune française pour s’en prendre aux voitures stationnées. Et ce mustélidé s’en donne à cœur joie, au grand dam des propriétaires qui subissent des dégâts importants.

Une fouine fidèle à elle-même.

Depuis plusieurs semaines, les habitants de Saulxures-lès-Nancy, en Meurthe-et-Moselle, sont en guerre contre ce petit mustélidé, rapporte L’Est Républicain.

La raison ? Un spécimen s’attaque aux véhicules stationnés sur la voie publique ou sur des places privées, causant de gros dégâts. Résultat : les automobilistes concernés doivent mettre la main à la poche pour les réparations.

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La fouine cause des centaines d’euros de dégâts

Si les résidents soupçonnent plusieurs individus, le ou les coupables ne font pas dans la dentelle.

À l’instar de cette perruche verte qui sème la terreur dans un quartier écossais, la fouine suit un mode opératoire bien précis : elle ronge les faisceaux électriques, les tuyaux, les gaines ou encore les durites.

Interrogé par un quotidien régional, un habitant raconte avoir été victime de cette créature dotée de 38 dents. Il s’apprête à débourser une coquette somme pour réparer les dommages.

« Mon véhicule est actuellement en réparation. J’en ai pour 600 euros », explique-t-il.

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La mairie ne peut pas intervenir

Face à cette situation, les habitants touchés ont décidé de réagir en investissant dans des pièges.

Selon nos confrères, certains ont acheté des boîtiers à ultrasons, installés sous les capots des voitures. D’autres ont misé sur des répulsifs contre les nuisibles.

De son côté, la mairie a été mise au courant. Le hic ? Elle ne peut rien faire dès lors que les dégradations ont lieu sur une propriété privée.

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Par ailleurs, elle assure que « les opérations de piégeage sur le domaine public sont généralement inefficaces ». Vous l’aurez compris, les résidents se retrouvent dans une impasse.

Face aux nombreux signalements, la municipalité a dressé une liste de conseils sur son site web. Elle recommande ainsi l’utilisation de répulsifs spécifiques contre les fouines, de stationner dans un espace fermé ou encore de surveiller les accès aux garages, dépendances et combles.