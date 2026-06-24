Elle reçoit 3 000 € d'amende alors qu'elle n'utilise plus sa voiture, réquisitionnée par des policiers depuis 7 ans

Il y a sept ans, Jenny s’est fait réquisitionner sa voiture par des policiers. Mais depuis, elle a reçu près de 3 000 euros d’amende, alors que le véhicule ne lui appartient plus.

Jenny, 35 ans, a reçu une voiture Renault Clio en 2019, offerte par son petit ami. Bien que la carte grise était au nom de Jenny, le véhicule appartenait toujours à son compagnon. Cependant, celui-ci était visé pour trafic de stupéfiants. Lors d’une enquête, la voiture a été confisquée par la police et réquisitionnée par le commissariat de Bobigny.

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Jenny a perdu son véhicule et a donné la voiture, la carte grise et les clés au commissariat. Elle n’a plus jamais récupéré le véhicule et n’a plus revu son petit ami.

3 000 euros d’amende et plus de permis

Mais bien que la voiture ne lui appartienne plus, Jenny reçoit des contraventions depuis sept ans, à son nom. Au total, elle a reçu 3 000 euros d’amende et a perdu tous les points de son permis de conduire, comme le rapporte Mediapart. Bien que cette somme soit très élevée, elle ne dépasse pas les 39 000 euros de contraventions qu’un homme a reçu pour stationnements impayés.

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Les premiers mois, en constatant qu’elle recevait des amendes, Jenny s’est rendue au commissariat pour expliquer la situation. Les amendes ont été annulées immédiatement. Mais de nouvelles contraventions ont afflué dans la boîte aux lettres de Jenny pour excès de vitesse, stationnements gênants ou impayés et circulation dans une voie de bus.

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Elle est à découvert

Jenny n’est pas la seule à vivre une telle injustice. Comme elle, un homme a reçu 300 000 euros d’amende alors qu’il n’avait pas de voiture. Le 19 mars dernier, Jenny a saisi la justice en contactant le parquet de Bobigny, qui lui a confirmé que sa voiture appartenait bien aux policiers. Cependant, il était impossible de savoir exactement quel service a récupéré le véhicule ni pourquoi les amendes sont envoyées à Jenny. L’hypothèse la plus probable est que les policiers n’ont pas changé le nom sur la carte grise, comme l’a fait cet homme qui a mis le nom de sa fille de 9 ans sur sa carte grise, jusqu’à ce qu’elle reçoive 5 000 euros d’amende à l’âge adulte.

Cette situation est insupportable pour Jenny, qui reçoit des courriers de sa banque annonçant des saisies sur son compte. Mais la jeune femme n’a pas les moyens de payer 3 000 euros, et les contraventions risquent d’être majorées.

“Je me retrouve à découvert à cause d’eux, alors que je n’ai jamais vécu au-dessus de mes moyens. C’est du stress et de l’angoisse au quotidien. Je n’ai jamais eu d’amendes impayées ou de problèmes avec la justice avant”, déplore Jenny.

Pour le moment, Jenny n’a pas de solution, hormis de contester chaque amende qu’elle reçoit. Début mai, elle a déposé plainte pour usurpation d’identité auprès du parquet de Bobigny mais actuellement, la situation n’est toujours pas résolue.