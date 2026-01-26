Armé d'un couteau, il menace un conducteur... qui lui roule dessus à deux reprises avec sa voiture

Aux États-Unis, une rixe impressionnante a eu lieu le 17 juillet 2025. Un homme a été renversé deux fois par une voiture et a survécu, légèrement blessé.

Le 17 juillet 2025, une rixe a éclaté dans une banlieue de Newark, aux États-Unis. McKenzie Warriner, un jeune homme de 18 ans, est arrivé dans une rue d’un quartier résidentiel pour récupérer un ami. Cependant, une dispute a éclaté avec un autre homme, Kieran Hogan, 31 ans, qui fumait une cigarette à la fenêtre de son domicile.

Crédit photo : Nottinghamshire Police

Kieran Hogan est immédiatement sorti de chez lui, armé d’un couteau. Il a commencé à poursuivre McKenzie Warriner autour de sa voiture. Alarmé par le bruit, un troisième homme est arrivé, Ruben Reynolds, 44 ans. Dans la précipitation, il est monté dans sa camionnette.

Il se fait renverser deux fois

Pour se défendre de l’homme armé, McKenzie Warriner est quant à lui remonté dans sa voiture et a accéléré sur Kieran Hogan. Il a réussi à le projeter au sol et a le désarmer puisque le couteau lui a échappé des mains. McKenzie a ensuite voulu le renverser une seconde fois, mais Kieran a réussi à l’éviter en faisant un bond sur le côté.

Crédit photo : Nottinghamshire Police

À ce moment-là, Ruben est arrivé avec sa camionnette et McKenzie a profité de la distraction pour tenter de renverser Kieran à plusieurs reprises avec sa voiture. Il a réussi à le toucher une deuxième fois.

Un “véritable miracle”

Alertée, la police est arrivée quelques minutes plus tard. Kieran Hogan a été interpellé. Il souffrait de contusions et de gonflements à cause des collisions avec la voiture et avait une coupure au visage qu’il s’est fait lui-même pendant qu’il menaçait McKenzie. Selon le juge de l’affaire, qui a été portée au tribunal, c’est un “véritable miracle” que Kieran ait survécu après avoir été renversé deux fois de suite par une voiture.

“C’est un véritable miracle que Kieran Hogan n’ait pas été plus grièvement blessé. La réalité, c’est qu’il aurait pu être tué. Ce qu’il s’est passé est tout simplement scandaleux. Cela s’est déroulé dans ce qui semble être une rue résidentielle tranquille, en plein jour, et les coaccusés ont eu un comportement auquel des personnes respectables ne devraient pas être exposées”, a déclaré la juge Tina Dempster, selon le Nottinghamshire Police.

Ils ont été arrêtés

Les trois hommes ont été arrêtés et inculpés. Kieran a plaidé coupable pour avoir participé à une rixe et avoir porté une arme blanche en public. Comme il avait déjà été condamné pour la même raison par le passé, il a écopé de 15 mois de prison.

“Ces violences urbaines effrontées ont choqué les témoins. Une altercation au couteau a rapidement dégénéré en scènes féroces où un véhicule a été utilisé comme une arme pour blesser. Heureusement, personne n’a été gravement blessé, mais l’histoire aurait pu être bien différence et cela nous rappelle que porter un couteau met sa propre vie en danger. Nous sommes déterminés à lutter contre la violence et les crimes à l’arme blanche, car ils n’ont pas leur place dans les rues du Nottinghamshire”, a dénoncé la sergente-détective Millie Gillet au Daily Mail.

Crédit photo : Nottinghamshire Police

McKenzie Warriner a plaidé coupable de rixe, de conduite dangereuse et de coups et blessures. Comme il est âgé de 18 ans, sa peine a été plus légère et il a été condamné à 18 mois de travaux d’intérêt général sous surveillance. Son permis de conduire a également été suspendu pendant un an.

Enfin, le troisième homme, Ruben Reynolds, a plaidé coupable de participation à une rixe. Comme il était en liberté conditionnelle, il est retourné immédiatement en prison et devra passer 31 semaines enfermé.