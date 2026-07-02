Paris : Hamza «la douane», 14 ans, multiplie vols, rackets et agressions au canal Saint-Martin, mais ses parents affirment qu'il ne fait rien de mal

Depuis qu’il est possible de se baigner dans le canal Saint-Martin à Paris, Hamza, 14 ans, a décidé de faire sa loi. Il a été placé en garde à vue plusieurs fois pour ses incivilités.

À Paris, le canal Saint-Martin est un lieu très fréquenté et apprécié des habitants, notamment depuis qu’il est possible de s’y baigner, depuis le 17 juin. Cependant, le canal est fréquenté par Hamza, un adolescent de 14 ans, qui sème la zizanie depuis quelques semaines.

Crédit photo : @toad_leap / X

Hamza, qui se fait appeler “la douane”, sème la terreur au canal Saint-Martin. Il multiplie les incivilités et les provocations, qu’il n’hésite pas à publier dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

De nombreuses incivilités

Hamza est connu des services de police pour une dizaine de faits commis depuis juin 2025. Depuis quelques semaines, l’adolescent s’amuse à pousser des passants dans l’eau du canal malgré leurs protestations, à courir après les cyclistes armé d’un bâton et à asperger les passants avec son pistolet à eau, comme on peut le voir dans des vidéos relayées sur X.

🇫🇷 Canal Saint-Martin : Une personne qui passait tranquillement par là s’est fait HUMILIER et ASPERGER d’eau par Hamza La Douane et ses complices. Vêtements, téléphone, courses et portefeuille… tout y est passé ! Trempé jusqu’à l’os. On se marre… https://t.co/xbV8vBRx1c pic.twitter.com/nTMShhKDGW — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) July 1, 2026

Il est également à l’origine de nombreuses confrontations avec les forces de l’ordre, qu’il revendique sur les réseaux sociaux. Hamza s’est aussi filmé en train de voler une bouteille dans une épicerie ainsi qu’une chaise d’une brasserie, qu’il a transportée en trottinette. Enfin, il aurait installé un péage au canal, demandant 2 euros pour faire passer les cyclistes.

“En Algérie, les douaniers laissent passer les gens en échange d’argent. Moi je fais pareil avec les vélos : 2 euros tu passes, sinon on t’arrose jusqu’à ce que tu pleures”, a-t-il déclaré.

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L’adolescent placé en garde à vue

Hamza a été placé à plusieurs reprises en garde à vue, notamment le 27 juin dernier pour des “faits de violence en réunion et dégradations”. Le lendemain, à sa sortie du commissariat, il s’est vanté “qu’il y avait la clim” dans les locaux. L’enfant est défendu par ses parents qui estiment qu’il ne fait rien de mal et qui affirment que les personnes qui contestent ses actions sont racistes.

AUJOURD’HUI, LaDouane CONTINUE de faire sa loi au canal Saint-Martin. « Va niquer ta mère fils de pute » lance-t-il à un cycliste après l’avoir poursuivi.

Même blessé à la jambe gauche, Hamza continue de gérer les lieux. pic.twitter.com/uFjFACC1a3 — Jean Bexon (@jean_bexon) June 30, 2026

Sur les réseaux sociaux, les internautes s’enflamment à propos de cet adolescent, qui reçoit de nombreuses insultes, critiques sur son physique et propos racistes. Ce mercredi 1er juillet, Hamza aurait une nouvelle fois été interpellé par la police. Affaire à suivre.