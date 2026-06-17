Canicule : à Paris, la baignade autorisée dans le canal Saint-Martin dès le 17 juin

Alors qu’un épisode caniculaire arrive partout en France, il est d’ores et déjà possible de se baigner dans une partie du canal Saint-Martin à Paris. Une décision très attendue par les habitants.

Un épisode caniculaire va bientôt impacter toute la France et de grosses chaleurs vont s’abattre sur le pays dans les prochains jours. Dès ce mercredi 17 juin, des pics de chaleur vont atteindre les 37 degrés et les températures vont encore augmenter, avec des pointes à 40 degrés ce dimanche dans plusieurs régions.

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Face à la hausse des températures, les Français doivent s’adapter pour ne pas avoir trop chaud, en adoptant notamment ces trois astuces pour diminuer la température de sa maison de 7 degrés.

Pour se rafraîchir, de nombreux Français vont également chercher un coin pour se baigner. C’est le cas à Paris où l’année dernière, la baignade dans la Seine a été autorisée à plusieurs endroits. Cette opération a connu un grand succès puisque près de 20 000 personnes se sont baignées dans le fleuve en 10 jours.

Se baigner à Paris

Cet été, l’opération va être renouvelée à un endroit bien connu de la capitale. Depuis ce mercredi 17 juin, il est possible de se baigner dans une partie du canal Saint-Martin. La baignade devait être autorisée dans 20 jours, mais le maire de la ville a avancé cette date en raison des fortes chaleurs.

Vous l’aviez demandé, nous l’avons fait !



Dès demain, en prévision des fortes chaleurs, la baignade dans le canal Saint-Martin sera autorisée !



Profitez-en de 16h à 20h ! pic.twitter.com/wsBgRxVF57 — Emmanuel Grégoire (@egregoire) June 16, 2026 “Dépenser énormément d’énergie, de police municipale, de police nationale, pour empêcher les jeunes de se baigner alors qu’il faisait 40 degrés mi-mai, nous a paru légèrement absurde. On s’est beaucoup mobilisé depuis un mois pour faire en sorte d’inverser la logique, c’est-à-dire qu’il soit autorisé de se baigner sous conditions, plutôt que de l’interdire”, a indiqué Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, selon des propos relayés sur son compte X.

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Une baignade surveillée

Si vous souhaitez vous baigner dans le canal Saint-Martin, vous devrez respecter certaines conditions. En effet, la baignade sera autorisée et surveillée de 16h à 20h dans une zone délimitée de 100 mètres. Il sera possible de se baigner à cet endroit pendant le pic caniculaire ainsi que pendant les autres périodes de fortes chaleurs qui arriveront durant l’été.

L’accès au canal Saint-Martin sera gratuit. Cet été, une dizaine de sites de baignade surveillés seront ouverts à Paris, dont trois dans la Seine. L’occasion idéale pour se rafraîchir pendant ces épisodes caniculaires.