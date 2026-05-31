Commerces dégradés, policiers blessés : les scènes de violence se sont multipliées après la victoire du PSG

Suite à la victoire de l'équipe du Paris Saint-Germain (PSG) ce samedi 30 mai, de nombreux supporters sont sortis dans les rues de Paris pour célébrer l'événement. Cependant, la situation a rapidement dégénéré.

Hier soir, le PSG a remporté la Ligue des Champions pour la deuxième fois de l’histoire en gagnant contre Arsenal aux tirs aux buts. Pour fêter cela, les supporters du club étaient nombreux à sortir dans les rues de Paris, mais la situation a vite dégénéré, comme l'on pouvait s'y attendre. Alors que l'Angleterre avait lancé une campagne choc contre les violences domestiques en marge de la Coupe du monde, d'autres violences ont été remarquées à Paris cette nuit.

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Pourtant, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, ait demandé aux supporters du club de rester calmes.

“L’ambiance est magnifique, les supporters méritent ce sont les meilleurs. Les supporters, faites doucement ne faites pas de problème, on arrive demain pour célébrer avec vous. Je pense qu’on viendra à 14h sur le Champs de Mars. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration soit à l’image de cette saison exceptionnelle : populaire, unie et exemplaire”, a-t-il déclaré selon TF1 Info.

Des départs de feu

Malheureusement, cet appel au calme n'a pas été respecté puisque de nombreuses scènes de violence ont eu lieu dans la capitale. Au total, 22 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés. Avant la fin du match, on comptait déjà plus de 1 500 contrôles, 20 interpellations, 10 gardes à vue, 24 torches et 2 mortiers saisis.

Paris (May 30) — Rioters started fires in the street to celebrate Paris Saint-Germain winning the soccer Champions League. pic.twitter.com/5w5PMqy43f — Andy Ngo (@MrAndyNgo) May 30, 2026

Au total, 235 interpellations ont eu lieu à Paris et de nombreux éléments ont été dégradés comme un abri de bus dans le 8e arrondissement ainsi que des vélos, qui ont été brûlés. Pour se défendre face aux jets de projectiles des supporters, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes.

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Un mort sur le périphérique

La situation s'est étendue sur le périphérique parisien puisqu'un homme, qui portait un maillot du PSG, est décédé. Il roulait sur une moto sans casque et a été victime d'un accident de la route. De nombreux policiers ont également été blessés ce soir-là et l'on a constaté des départs de feux et ainsi que de nombreux commerces dégradés.

Des débordements dans la capitale qui viennent entacher la victoire du club de foot.