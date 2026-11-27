Le média belge SudInfo est parti à la rencontre de Jean-Pierre, retraité et sans-abri âgé de 69 ans. Malgré une carrière pleine et une bonne pension de retraite, il raconte comment il s’est retrouvé à vivre dans la rue.

Jean-Pierre, habitant de Tournai, en Belgique, se retrouve aujourd’hui à la rue malgré une pension de retraite de 2 000 euros par mois. Sans garant, il ne parvient pas à trouver de logement.

La vie peut parfois basculer sans qu’on puisse l’anticiper. Et même si on peut l’anticiper, la réalité du système est souvent brutale. Jean-Pierre, 69 ans, en fait aujourd’hui l’amère expérience. Une expérience qu’il partage auprès du média belge SudInfo à travers un témoignage poignant.

Après 38 ans de carrière en tant qu'éducateur sportif, Jean-Pierre, habitant de Tournai, en Belgique, pensait pouvoir profiter sereinement de sa retraite. En effet, son parcours professionnel lui permet de percevoir 2 000 euros de pension par mois. Cependant, depuis le mois de mars 2026, Jean-Pierre dort dans la rue.

Expulsé de son logement à la fin de son bail

Il s’est installé dans un campement de fortune installé le long du quai des Salines, au bord de l’Escaut. Pour Jean-Pierre, tout a basculé à la fin de l’année 2025, lorsque son bail est arrivé à échéance, en décembre. Faute d’avoir trouvé un autre appartement, Jean-Pierre n’a pas quitté les lieux. Il a ensuite été convoqué devant la justice de paix en janvier 2026, avant d’être expulsé le 3 mars.

Depuis, il cherche un nouveau logement, sans succès. Dans un témoignage recueilli par Sudinfo le 18 novembre, il explique ce qui bloque systématiquement ses démarches : les propriétaires réclament absolument un garant à Jean-Pierre.

Pas de logement possible sans garant

Le retraité assure pourtant avoir les moyens de payer un loyer. Sa pension lui est versée chaque mois et il dispose également d’une adresse de référence auprès du CPAS, le centre public d’action sociale belge, qui lui permet notamment de continuer à percevoir ses revenus.

Mais les propriétaires qu’il contacte réclament une garantie supplémentaire.

« J’ai 69 ans. Et tous mes amis sont retraités, ils ne peuvent donc pas se porter garants pour moi »

Une impasse particulièrement difficile à vivre lorsqu’on dispose de revenus réguliers, mais qu’on ne parvient pas à convaincre un bailleur. Une autre possibilité lui a été proposée : rejoindre le Chêne de Mambré, à Kain, près de Tournai, qui est une maison d'accueil et de vie communautaire.

Cependant, Jean-Pierre a refusé cette solution. Il a expliqué que sa pension servirait à payer l’hébergement et que le reste de son argent serait mis de côté. Pour récupérer des sommes, il devrait ensuite remplir une demande écrite. Une perspective qu’il ne supporte pas.

« C’est mon argent, c’est moi qui gère. Je veux rester autonome »

Pour lui, retrouver un toit ne doit pas signifier renoncer à gérer librement son propre argent.

L’autre possibilité serait de rejoindre l’abri de nuit de Tournai. Mais celui-ci est fermé depuis plusieurs mois, faute de personnel. Et même s’il rouvrait, Jean-Pierre affirme qu’il n’envisage pas d’y dormir. Il redoute notamment les vols et les problèmes liés à la présence de personnes alcoolisées ou sous l’emprise de drogues. Il préfère donc rester dans son campement, avec un sac de couchage et une couverture pour affronter les nuits froides.

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La solidarité des habitants

Jean-Pierre n’est d’ailleurs pas seul dans cette situation. Le retraité sans-abri partage son quotidien avec Sylvani, un autre homme qui vit dehors depuis trois ans et demi. Heureusement, certains habitants leur viennent régulièrement en aide en apportant des vêtements, des chaussures ou de quoi manger. Un homme leur prépare même des plats qu’il vient déposer sur place.

« Je ne suis pas malheureux, même si je préférerais un appartement »

Malgré ces conditions de vie, le sexagénaire assure garder le moral et se sentir en bonne santé.

« Moi je ne suis pas malheureux, même si je préférerais bien sûr un appartement. C’est une expérience de vie que je ne souhaite à personne. »

À l’approche de ses 70 ans, Jean-Pierre espère désormais pouvoir rencontrer la bourgmestre de Tournai pour lui exposer sa situation. Il souhaite également attirer l’attention sur le manque de solutions de logement pour les personnes qui se retrouvent à la rue. Il évoque notamment la possibilité de transformer certains bâtiments en logements sociaux à l’image de l’hôpital Notre-Dame, qui est en vente. Cette recherche de solutions pour les personnes à la rue fait écho à un village de tiny houses financé au Canada pour loger des sans-abri.

Après 38 années de travail, sa demande tient finalement en quelques mots : retrouver un appartement et pouvoir vivre sa retraite dignement, avec un toit au-dessus de la tête.