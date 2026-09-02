Un homme 18 ans arrêté alors qu'il préparait l'enlèvement de Kylian Mbappé

Clément L., 18 ans, a été arrêté le 21 août dernier. Depuis la prison, il a projeté d’enlever 26 personnes riches, dont Kylian Mbappé, en donnant des ordres via Snapchat.

Clément L. est un jeune homme de 18 ans qui a été mis en examen à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le 21 août dernier. Après avoir agressé un horloger en avril dernier à Neuilly-sur-Seine, il a été arrêté pour viol, proxénétisme et vol en bande organisée.

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Mais le jeune homme ne s’est pas arrêté là. Depuis sa cellule en prison, il réussissait à communiquer avec le monde extérieur en utilisant Snapchat. Sous le peudo “Lester Z”, il donnait des ordres et avait de nombreux projets.

L’enlèvement de Kylian Mbappé

Comme le rapporte Le Parisien, le détenu organisait des projets d’agressions et d’enlèvements de personnes riches, en envoyant ses ordres via Snapchat. Dans l’un des deux téléphones saisis dans sa cellule, les autorités ont retrouvé une liste de 26 personnalités riches, qui étaient ciblées.

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Parmi ces personnes riches, on retrouve un grossiste chinois du XIXe arrondissement, des bijoutiers, un grossiste en viande, des commerçants, un rappeur, de riches entrepreneurs… ainsi que Kylian Mbappé ! En effet, l’adresse du footballeur, qui a écrit une lettre aux Français après la Coupe du monde, figurait sur la liste.

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Le détenu placé à l’isolement

Ce mercredi 2 septembre, Clément L. était devant la chambre d’instruction de Versailles pour contester sa détention. Finalement, il a été placé à l’isolement.

“Ce garçon était déjà en prison pour des faits graves et on le retrouve dans une nouvelle affaire concernant un rappeur et un footballeur de renom. Il n’y a que l’isolement en prison qui peut lui faire comprendre les choses puisqu’il mène une vie déconstruite et criminelle”, a déclaré l’avocat général ce mercredi matin.

Bien que le détenu ait affirmé qu’il n’était pas le commanditaire de ces projets mais un simple intermédiaire, il restera donc en prison et à l’isolement.