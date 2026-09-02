Un homme 18 ans arrêté alors qu'il préparait l'enlèvement de Kylian Mbappé

Clément L., 18 ans, a été arrêté le 21 août dernier. Depuis la prison, il a projeté d’enlever 26 personnes riches, dont Kylian Mbappé, en donnant des ordres via Snapchat.

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Kylian Mbappé

Clément L. est un jeune homme de 18 ans qui a été mis en examen à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, le 21 août dernier. Après avoir agressé un horloger en avril dernier à Neuilly-sur-Seine, il a été arrêté pour viol, proxénétisme et vol en bande organisée.

Une prisonCrédit photo : iStock

Mais le jeune homme ne s’est pas arrêté là. Depuis sa cellule en prison, il réussissait à communiquer avec le monde extérieur en utilisant Snapchat. Sous le peudo “Lester Z”, il donnait des ordres et avait de nombreux projets.

L’enlèvement de Kylian Mbappé

Comme le rapporte Le Parisien, le détenu organisait des projets d’agressions et d’enlèvements de personnes riches, en envoyant ses ordres via Snapchat. Dans l’un des deux téléphones saisis dans sa cellule, les autorités ont retrouvé une liste de 26 personnalités riches, qui étaient ciblées.

Snapchat sur un smartphoneCrédit photo : iStock

Parmi ces personnes riches, on retrouve un grossiste chinois du XIXe arrondissement, des bijoutiers, un grossiste en viande, des commerçants, un rappeur, de riches entrepreneurs… ainsi que Kylian Mbappé ! En effet, l’adresse du footballeur, qui a écrit une lettre aux Français après la Coupe du monde, figurait sur la liste.

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Le détenu placé à l’isolement

Ce mercredi 2 septembre, Clément L. était devant la chambre d’instruction de Versailles pour contester sa détention. Finalement, il a été placé à l’isolement.

“Ce garçon était déjà en prison pour des faits graves et on le retrouve dans une nouvelle affaire concernant un rappeur et un footballeur de renom. Il n’y a que l’isolement en prison qui peut lui faire comprendre les choses puisqu’il mène une vie déconstruite et criminelle”, a déclaré l’avocat général ce mercredi matin.

Bien que le détenu ait affirmé qu’il n’était pas le commanditaire de ces projets mais un simple intermédiaire, il restera donc en prison et à l’isolement.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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