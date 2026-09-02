Une femme poignarde deux passants en 20 secondes à Times Square : un mort, un blessé et 4 minutes de face-à-face avec la police

Les New Yorkais ont vécu une fin d’après-midi tragique lundi 31 août lorsqu’une femme armée de couteaux a poignardé des passants au hasard.

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Femme armée de couteaux attaquant des policiers à Times Square

Une attaque au couteau à Times Square fait deux victimes

Une attaque au couteau a fait un mort et un blessé. Le drame s’est déroulé à Times Square, lundi après-midi. Le centre d’appel de la police de New York a reçu plusieurs appels vers 16h24 signalant qu’une femme armée de deux couteaux poignardait des passants le long de la Septième Avenue, a indiqué la commissaire du département du NYPD, Jessica Tisch, lors d’une conférence de presse.

La suspecte s’est approchée d’un homme sortant du métro accompagné de sa femme et qui attendaient pour traverser. C’est alors que la suspecte a sorti deux couteaux d’un sac avant de s'approcher de sa première victime, a raconté un témoin.

« L'individue a brandi les couteaux avant de poignarder un homme de 68 ans au côté droit de l'abdomen, lors de ce qui semble être une attaque gratuite et non provoquée », a précisé la commissaire.

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« Je vais vous tuer » : la suspecte présentait des problèmes mentaux

Couteaux ayant servi lors d'une attaque à Times SquareCrédit photo : NYPD

L’homme a été emmené dans un hôpital proche où il est désormais dans un état stable. En revanche, on ne peut pas en dire autant de la seconde victime, une jeune femme de 32 ans. Vingt secondes plus tard, la suspecte ayant poursuivi sa route a poignardé une autre victime qui a succombé à ses blessures après son arrivée à l’hôpital.

Erin Piacenti était une employée de la Bank of America, qui lui a rendu hommage dans un communiqué : « Nous sommes sous le choc et profondément attristés par la perte tragique de notre collègue. C'était une collaboratrice précieuse qui nous manquera énormément. Nos pensées accompagnent sa famille et tous ses proches ».

Femme avec couteaux attaquant des policiers à Times SquareCrédit photo : CBS

La femme armée des couteaux est ensuite tombée sur des policiers qui lui ont sommé de poser ses armes. « Je ne lâcherai rien, je préfère vous tuer tous les deux. Je vais vous tuer », leur a-t-elle répété durant 4 minutes. Après avoir utilisé un taser qui n’a pas fonctionné pour la neutraliser, les policiers n’ont pas eu d’autres choix que de lui tirer dessus alors qu’elle brandissait ses couteaux vers eux.

La suspecte, Pamela Cisneros, 49 ans, originaire du Queens, est décédée de ses blessures. Selon la commissaire, elle présenait des « antécédents documentés en matière de santé mentale auprès du NYPD, avec un incident en 2018 et un autre en 2019 ».

Selon son frère, Patrick Peralta, âgé de 59 ans, sa soeur avait des problèmes de santé mentale depuis plusieurs décennies, mais n'avait jamais été violente et semblait aller mieux dernièrement.

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Camille V.

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d'un Master en Communication/Cinéma, Camille V. est journaliste spécialisée dans les intersections entre culture et écologie. Auteure d’un mémoire remarqué sur la Cli-fi (Climate Fiction) au cinéma, elle décrypte pour Demotivateur l'actualité du divertissement (films et séries) sous un angle sociétal et environnemental. Passionnée par l'art et la protection animale, elle apporte une expertise académique et critique à la rédaction de ses dossiers.

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